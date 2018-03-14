Санация банков обошлась АСВ в 1,8 трлн рублей

Москва, , 14:16 — REGNUM В 2017 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потратило на санацию российских банков более 1,3 трлн рублей. В общей сложности по данным на конец года расходы на эти цели превысили 1,8 трлн рублей, говорится в отчете о деятельности госкорпорации в 2017 году.

«Размер средств, фактически израсходованных агентством на финансирование мер санации банков, по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 1,315 трлн рублей», — говорится в отчете.

Из этих средств 83,96 млрд рублей — имущественный взнос РФ в имущество агентства, еще 1,22 млрд рублей — доходы от активов, которые АСВ приобрело в ходе реализации мер по предупреждению банкротства. В 2016 году расходы АСВ на санацию банков были на 8,7% меньше.

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Объем займов, предоставленных банкам агентством за счет кредитов Банка России, за год составил 196,86 млрд рублей. Заемщики вернули агентству 42,44 млрд рублей в счет погашения основного долга, а также уплатили 11,77 млрд рублей процентов.

В общей сложности по состоянию на 31 декабря 2017 года агентство направило на санацию банков 1,818 трлн рублей. Из них 1,505 трлн рублей предоставил в качестве кредитов ЦБ РФ, 304,99 млрд рублей составил имущественный взнос из госказны в имущество агентства, еще 7,75 млрд рублей были выделены из средств фонда.

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