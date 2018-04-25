Москва, 22 августа, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Если зерновая сделка возобновится, то это будет означать, что Запад через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана передал такие условия, которые Москва сочла приемлемыми, считает декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве Павел Селезнёв. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ближайшее время турецкий лидер посетит Россию, чтобы обсудить с её руководством вопросы возобновления зерновой сделки.

Селезнёв обратил внимание, что недавние президентские выборы прошли для Эрдогана очень непросто и свою очередную пятилетку он будет отрабатывать как перед странами Запада, так и перед теми элитами, которые выступали за его главного оппонента. А это финансовые круги, аффилированные с Западом и международным бизнесом.

Экономист заметил, что Турция пытается усидеть сразу на нескольких стульях и сыграть на нескольких досках. А это означает, что Эрдоган пытается извлечь экономическую выгоду из ситуации, когда Анкара выступает медиатором и посредником в разного рода сделках.

«Зерновая сделка нужна Западу. И Эрдоган выполняет миссию парламентёра, переговорщика со стороны Запада, который хочет продолжить сделку. Хотя мы прекрасно понимаем, что это никакая сделка, так как в противном случае она носила бы взаимовыгодный характер. А это игра в одни ворота: мы выполняли все требования и пожелания той стороны, но ни одно наше не реализовалось. В этом смысле Эрдоган пытается отработать эту задачу, решив таким образом политические вопросы и не упустив возможности заработать на этом», — предположил Селезнёв.

В то же время Россия, как полагает экономист, входила в зерновую сделку не потому, что хотела на ней заработать. Для Москвы это был вопрос политического характера.

«Идя на уступки, мы получаем встречные преференции и моменты. Не стоит забывать, что Турция — это страна, входящая в НАТО. Но она при этом не пропускает в Чёрное море натовские корабли. А они бы хотели оказаться там и грозить нам. Это постоянная балансировка. Плюс не надо забывать, что у нас с турками совместный атомный проект, и кроме того, Турция не теряет надежды превратиться в газовый хаб и извлекать выгоды из продажи российского газа, который пойдёт через её территорию», — пояснил Селезнёв.

Так что, приехав в Москву, Эрдоган, по мнению политолога, наверняка сможет что-то предложить российским властям. Экономист считает, что если сделка возобновится, то это будет сигнал того, что Россия приняла предложения Запада, переданные через Турцию.

«Плюс не надо забывать, что Запад в медиапространстве начинает озвучивать сценарии сворачивания украинского кейса и рассматривать другие сценарии. Например, линии напряжения Китай — Тайвань, Армения — Азербайджан и Израиль — Иран», — сказал Селезнёв.

Кроме того, если зерновую сделку удастся реанимировать, то политический авторитет Эрдогана в глазах его западных партнёров резко повысится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации турецкого издания Yeni Şafak, Эрдоган может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории РФ. В Анкаре считают, что маршрут по поставкам зерна с Украины без участия России выглядит нездоровым.

До этого Эрдоган признавался, что рассчитывает встретиться с Путиным в сентябре 2023 года в Индии в ходе работы «Большой двадцатки». Также есть сведения, что скоро Москву может посетить глава турецкого МИД.

В свою очередь, главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заверил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, и обе страны ведут переговоры по зерновой сделке.