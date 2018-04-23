В Алтайском крае собираются ввести штрафы за неуплату курортного сбора

Барнаул, , 10:01 — REGNUM Перед стартом эксперимента по взиманию курортного сбора в Алтайском крае собираются принять законопроект «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», который, в том числе, предполагает введение ответственности за неуплату курортного сбора. Депутаты Алтайского краевого собрания (АКЗС) уже поддержали инициативу в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Штрафные санкции предусмотрены как для операторов курортного сбора, так и отдыхающих физических лиц. Первая категория может быть оштрафована на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, вторая может быть подвергнута штрафу на сумму от 500 рублей до 2 тысяч. Также от 5 до 10 тысяч рублей может составить штраф за нарушение формы, порядка и сроков представления операторами курортного сбора в уполномоченный орган Алтайского края, ответственный за проведение эксперимента.

«Проект закона подготовлен с целью установления административной ответственности за неисполнение требований, которые предусмотрены положениями закона Алтайского края «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае», — пояснил исполняющий обязанности представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Олег Бубнов.

Напомним, проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой на территории Алтайского края начнется в период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Законопроектом предусмотрено, что в первый год проведения эксперимента его будут взимать с отдыхающих в Белокурихе — по 30 рублей за одни сутки, а в 2019—2022 годы сумма будет увеличена до 50 рублей. Причем, такая сумма будет взиматься не только с приезжих, но и с жителей Алтайского края (за исключением детей, льготников и лиц, направляемых, а лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования).

Опасения, что нововведение может отпугнуть туристов, власти Алтайского края не разделяют.

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