Симферополь, 25 апреля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Новые кадровые изменения в структурах власти Крыма — разделение должностей вице-премьера Крыма и министра внутренней политики, информации и связи — связаны с коррекцией межнациональной политики на полуострове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Игорь Рябов, комментируя изменения работы правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Напомним, 25 апреля стало известно, что заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский в ближайшее время покинет министерскую должность, сохранив за собой кресло вице-премьера, курирующего в крымском правительстве внутриполитический блок. Помимо этого он будет курировать работу Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма.

«Дмитрий Полонский причастен в первую очередь к развитию в российском Крыму республиканского сектора СМИ. При его непосредственном участии создан самодостаточный информационный холдинг: телеканалы «Первый Крымский», «Крым-24», «Миллет», несколько радиостанций. Все вопросы трансляции сигнала, все вопросы развития связи решаются на высоком качественном уровне. Крым сегодня представляет собой единое информационное пространство, интегрированное в российское, но со своим лицом и собственными ресурсами. Что весьма важно в условиях противостояния с украинской пропагандой», — считает эксперт.

По его словам, данные кадровые изменения связаны в первую очередь с коррекцией в Крыму межнациональной политики.

«До сих пор она была связана в основном с вопросом крымских татар. Сейчас период адаптации завершился, крымские татары стали частью большой цивилизации российского государства. Выделять под один этнос специального вице-премьера, как это было до сих пор, нет необходимости. Ну, а перераспределение полномочий во внутриполитическом блоке — вопрос технический. В структуре министерства работа выстроена, есть специалист, который соответствует уровню министра уже и формально», — подчеркнул Игорь Рябов.

При этом политолог отмёл все слухи по поводу скорого разделения полномочий главы республики и председателя правительства РК.

«Слух о разделе полномочий главы республики и главы правительства ходит давно. В основном, это попытки с двух сторон: одни пытаются создать в Крыму ситуацию дублирования функций исполнительной власти, другие просто в очередной раз пытаются подточить авторитет Аксёнова. Такой реформы не будет. У Аксёнова есть уже наработанная модель управления Крымом, и он не хочет её менять», — резюмировал Игорь Рябов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в отставку был отправлен руководитель Госкомнаца РК Заур Смирнов, поскольку, по мнению руководства Крыма, во время его работы мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся госкомитетом, всё больше носили формальный характер, а связи с национальными общинами были недостаточными.

«Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям. Межнациональные отношения — очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым. Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей», — комментировал ситуацию Сергей Аксёнов.

Помимо этого в «околополитической тусовке» предполагали, что последней каплей руководства республики стали прошедшие накануне несогласованные одиночные пикеты 49 крымских татар, которые таким образом якобы решили поддержать арестованных активистов международной террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).