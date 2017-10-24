Что предстоит «разгребать» новому главе крымского Госкомнаца?

Симферополь, , 12:48 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов обозначил список первоочерёдных задач для нового руководителя государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Ленура Абдураманова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по словам Сергея Аксёнова, Ленур Абдураманов должен провести ревизию всех решений предыдущего руководства Госкомнаца, чтобы оценить, в каком состоянии находится выполнение поручений президента, правительства РФ и Совета министров РК, а также понять, какие меры необходимо предпринять для выхода из сложившегося положения.

«Сейчас будем проводить ревизию всех обращений, поступивших в Госкомнац, и решений, которые принимал Заур Смирнов. Эффективность была низкая: бумаги писались, а работы как таковой не было. До конца также не решены вопросы с так называемыми полянами протестов, в частности в Ялте. Вопросы откладывались на неопределённый срок. Люди находятся на распутье, не знают, что делать», — обозначил фронт работ глава РК, добавив, что будет лично курировать деятельность нового председателя Госкомнаца.

Напомним, Ленур Абдураманов был представлен членам крымского правительства 24 октября на очередном заседании Совета министров РК.

«У нас новый председатель комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Абдураманов Ленур Азизович. Уверен, что он оживит процесс в комитете», — сообщил подчинённым Сергей Аксёнов.

В интернете пока откровенно мало информации о новом руководителе, известно лишь то, что до недавних пор он руководил сектором по вопросам межнациональных отношений в администрации Феодосии.

Как сообщало ИА REGNUM, официальной причиной отставки Заура Смирнова был назван формализм — мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся госкомитетом, всё больше носили формальный характер, а связи с национальными общинами были недостаточными.

«Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям. Межнациональные отношения — очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым. Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей», — комментировал ситуацию 16 октября на своей официальной странице в Facebook Сергей Аксёнов.

Помимо этого в «околополитической тусовке» предполагали, что последней каплей руководства республики стали прошедшие накануне несогласованные одиночные пикеты 49 крымских татар, которые таким образом якобы решили поддержать арестованных активистов международной террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Также неожиданную отставку Заура Смирнова связывали с тем, что Госкомнац РК замахнулся на «золотые» земли Массандры. В частности, в начале октября этого года он подготовил обращение к руководству федерального госбюджетного предприятия с просьбой передать Ялте 93 га земли для выделения земельных наделов бывшим участникам «полян протеста», то есть «самозахватчикам».

Вполне возможно, непомерные земельные аппетиты также сыграли злую шутку с бывшим руководителем Госкомнаца РК.

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