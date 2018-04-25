Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Красносельско-Калининская линия петербургского метрополитена все еще не построена потому, что у Смольного возникли сложности с резервированием под нее земельных участков. Об этом 25 апреля заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, выступая перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петербургский метрополитен Тоннель метро

Полтавченко сообщил, что в прошлом году метростроевцами было пройдено тоннелей различного диаметра и размера на 71% больше, чем в 2016 году, и в 2,5 раза больше, чем в 2011 году. С этого года в бюджете города предусмотрено первоочередное финансирование предпроектных изысканий, чтобы заблаговременно резервировать земельные участки для строительства наземных вестибюлей и другой инфраструктуры метрополитена, пояснил губернатор.

«Наша заминка на строительстве Красносельско-Калининской линии связана, главным образом, как раз с этой проблемой. Сейчас началась работа над проектом планировки территории от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна», постараемся прочертить границы объектов так, чтобы выплачивать поменьше компенсаций собственникам», — сказал Полтавченко.

Он утверждает, что проектирование и последующее строительство этого участка будут обеспечены финансированием в полном объеме.

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По словам Полтавченко, уже было принято принципиальное решение по трассе Кольцевой линии: она пройдет по варианту большого кольца протяженностью порядка 40 км. Кроме того, по уточненной отраслевой схеме развития метрополитена Смольный подтвердил намерение ввести станцию метро «Кудрово» не позднее 2025 года.

Полтавченко заявил, что Петербург еще никогда не тратил на метро столько, как сейчас — около 30 млрд рублей.

«Со времен полета в космос Юрия Гагарина город не вводил сразу 5 новых станций. На самом деле, введем не пять, а шесть, если считать депо «Южное». Но почивать на лаврах некогда, надо строить в тех грунтах, которые есть, на той глубине, где это возможно», — сказал Полтавченко.

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