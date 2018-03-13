В Петербурге разработали программу развития метро до 2030 года

Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Петербурге разработали среднесрочную программу развития метрополитена до 2030 года. Об этом сообщил 13 марта вице-губернатор Игорь Албин. Имеющиеся темпы строительства метро в городе Албин считает «рекордными» для северной столицы.

«В текущем году у нас своего рода рекорд — будут введены в эксплуатацию пять новых станций метрополитена: «Южная», «Новокрестовская», «Беговая», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы». Таких объемов строительства метро в Петербурге не было давно», — заявил Албин в своем канале в Telegram.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, станцию «Новокрестовская» ускоренными темпами строят на третьей (зеленой) линии для обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года. «Беговая» также является продолжением этой ветки метро. Фрунзенский радиус должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году.

Губернатор Георгий Полтавченко ежегодно поручает тратить на метро не менее 30 млрд рублей, подчеркнул Албин, эти деньги идут в том числе и на проектно-изыскательские работы.

«Красносельско-Калининская линия является приоритетной, этому объекту следует выделять необходимое финансирование. Ему — повышенное внимание. Это один из сложных в транспортном плане элементов городской инфраструктуры», — сказал чиновник.

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Красносельско-Калининская ветка петербургского метро серьезно «притормозила» из-за необходимости построить «Новокрестовскую» к ЧМ-2018. Юго-Запад города давно задыхается без метро, так как действующие станции «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Автово» не справляются с нагрузкой. Тем не менее, новую, коричневую ветку решили принципиально отложить еще в 2013 году. В октябре 2015 года власти Петербурга отменили конкурс на строительство двух станций Красносельско-Калининской ветки, а также служебного тоннеля от «Путиловской» до «Нарвской» за 37,9 млрд рублей.

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Упомянутый Фрунзенский радиус также был отправлен в долгий ящик именно из-за приоритета транспортных расходов к чемпионату. Между тем, станцию «Новокрестовскую» называют одним из самых бесполезных и дорогостоящих проектов в Петербурге, так как даже ближайшая к ней станция «Крестовский остров» в будние дни почти не используется — в этом элитном районе нет масштабной деловой и жилой застройки, а местные жители в большинстве своем пользуются автомобилями, а вовсе не подземкой.

По словам Игоря Албина, в Смольном продолжают формировать транспортный каркас Петербурга, готовясь к принятию нового плана, который охватит 25-летний период, и опираются при этом на принципы городской агломерации.

«Работаем в сотрудничестве с Ленинградской областью. Умный город начинается с умного транспорта. Нам это удается реализовать через отраслевые схемы территориального планирования для двух субъектов Федерации — Петербурга и Ленинградской области», — заключил вице-губернатор.

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Игорь Албин также заверил, что Петербург выполнит взятые на себя перед FIFA и федеральным правительством обязательства по подготовке спортивной, туристической и транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.

«Петербург в первых рядах подготовил и утвердил план управления перевозками. Он был вынесен на рассмотрение губернатором в конце 2017 года, и сегодня этот план у города есть. Он включает работу общественно-городского транспорта, клиентские группы и всю транспортную модель функционирования Петербурга во время ЧМ-2018», — отметил Албин.

Добавим, одним из последних скандалов на ниве петербургского метростроения стали забастовки рабочих компании «СМУ-11 Метрострой», являющейся подрядчиком ОАО «Метрострой». Строители занимались станциями «Театральная» и «Горный институт», но не вышли на работу на прошлой неделе, так как им задерживают зарплату с сентября-ноября 2017 года. В результате забастовки некоторым из рабочих в течение нескольких дней были выплачены долги за несколько месяцев.

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