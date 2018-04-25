Тяньцзинь, Китай, 25 апреля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. На северо-востоке Китая полицейские города Тяньцзинь выявили крупную кражу электроэнергии группой добытчиков криптовалюты. Об этом пишет 25 апреля агентство Синьхуа.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Отмечается, что стражи порядка вышли на след злоумышленников после того, как представители местных электросетей сообщили о необычайно высоком и нестабильном уровне потреблении электричества в одном из районов города.

В результате оперативных мероприятий оперативники задержали одного подозреваемого в организации кражи электричества, отношении еще пятерых граждан ведется расследование. Сообщается, что полицейские конфисковали 600 мощных компьютеров, предназначенных для майнинга биткоинов.

«Вычислить» аферистов удалось после того, как энергетики обнаружили что счетчик в распределительной коробке одного из потребителей электричества был замкнут «накоротко». В полиции сообщили, что к такой уловке чаще всего прибегают мошенники, желающие скрыть реальный объём потребленной энергии — чтобы её не оплачивать.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в центре «Антистихия», подведомственном МЧС РФ, заявили, что перегрузки, возникающие на электросетях из-за выработки криптовалюты, могут привести к росту числа аварий на объектах энергетической инфраструктуры страны.

По мнению экспертов, выработка криптовалюты требует повышенных энергозатрат, связанных с увеличенным расходом электричества мощными компьютерами. Вследствие этого растёт нагрузка на электросети и увеличивается риск возникновения пожаров.

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