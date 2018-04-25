Якутск, 25 апреля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Из финансового ведомства Якутии поступило предложение сократить часть сотрудников пожарных частей, чтобы платить им меньше. Проблема в том, что минфин региона пока не может найти деньги на то, чтобы рассчитаться по долгам с сотрудниками подразделений ГБУ «Государственная служба противопожарной безопасности Якутии», образовавшимся вследствие нарушений трудового законодательства, рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель независимого профсоюза пожарных Андрей Холтосунов.

Пожарные

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Он отметил, что эту информацию представитель министерства финансов озвучил в ходе совещания рабочей группы, созданной для решения проблем в пожарных частях. Категорически против идеи уменьшить количество сотрудников, чтобы не пришлось искать деньги им на выплаты, выступил руководитель рабочей группы, вице-премьер правительства республики Алексей Колодезников. Он распорядился изыскать средства на решение проблем не только в пожарной части в Кангалассах, но и в остальных подразделениях противопожарной службы Якутии.

Форму, которую, как оказалось, людям не выдавали с 2009 года, пожарные уже получили, выдано всё необходимое. Однако, по словам Андрея Холтосунова, пока решаются только проблемы сотрудников части в Кангалассах. Поддержавшие их требования, но не голодавшие 16−17 апреля сотрудники частей в Магане и Нижнем Бестяхе пока ничего не получили, хотя все нарушения там аналогичны, как и в остальных республиканских подразделениях, сотрудники которых не состояли в независимом профсоюзе.

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Невыполненным также остаётся требование восстановить в должности водителя Егора Унарова, хотя пожарные просили до 23 апреля разрешить ему вернуться к работе. Начальник отделения Александр Аргунов с сегодняшнего дня, 25 апреля, в должности восстановлен.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля десять сотрудников пожарной части в Кангалассах объявили голодовку, требуя в полной мере выплачивать им заработную плату (по фактически отработанному времени), освободить их от обязанности самостоятельно финансировать ремонт и обеспечение части всем необходимым и чинить пожарные автомобили, восстановить в должностях сотрудников, которые были уволены из-за борьбы за нормальные условия и оплату труда.

Трудовая инспекция подтвердила, что руководством ГБУ «Государственная противопожарная служба Якутии» допускались нарушения условий и оплаты работы пожарных. В частности, сотрудников заставляли работать сверхурочно, есть вопросы к руководству и по выдаче средств индивидуальной защиты.

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