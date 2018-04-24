Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2018, 00:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону увековечена память героя восстания в лагере смерти Собибор. Церемония состоялась в гимназии №52, в стенах которой открыт музей, посвященный узникам лагерей смерти и антифашистскому движению. С апреля 2018 года образовательное учреждение носит имя советского лейтенанта ростовчанина Александра Печерского, поднявшего 14 октября 1943 года восстание в концлагере, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Памятник Александру Печерскому в Ростове-на-Дону

«Память, память, ты порой тревожно бьёшь по нервам, бешено скользя, забыть такое невозможно, потому что забывать нельзя!» — высечено на постаменте.

«Уже давно нет в живых дедушки, уже не осталось в живых тех, кто принимал участие в побеге из концлагеря Собибор. Но живут их потомки, и важно, чтоб они помнили о том, что для них сделали их деды, прадеды, отцы. И это память не может умереть, иначе достойно прожить свою жизнь невозможно», — сказала на церемонии открытия внучка героя Наталья Ладыченко.

Ростов-на-Дону в этот день посетила съёмочная группа киноленты «Собибор» вместе с исполнителем главной роли и режиссером фильма Константином Хабенским.

«Эстафета памяти, которую мы передадим своим детям, будет идти дальше — через открытый сегодня памятник, через фильм, который создан в честь прошедших серьезные испытания людей. Мы будем чтить память этого великого человека», — пообещал российский киноактёр.

После церемонии в ростовском кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» состоялась всероссийская премьера киноленты «Собибор». Фильм повествует о восстании под руководством лейтенанта Печёрского. Восставшие убили 11 эсэсовцев и несколько охранников-украинцев и прорвались в лес через минные поля. Узники, оставшиеся в лагере, были убиты немцами на следующий день. Известно, что до конца войны дожили лишь 53 участника восстания.

Сразу после побега заключённых лагерь закрыли, постройки разрушили, а землю засадили капустой и картофелем.

Напомним, имя Александра Печерского увековечено на «Проспекте звезд» в Ростове-на-Дону, в его честь была названа улица в ростовском микрорайоне «Суворовский». В 2016 году герой восстания в лагере смерти Собибор был посмертно удостоен ордена Мужества за самоотверженность, отвагу и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, именем Александра Печерского названа улица в Москве, а в феврале 2018 года совершил первый рейс поезд между Москвой и Ростовом-на-Дону, названный в честь героя.

Выход фильма «Собибор» во всероссийский прокат запланирован 3 мая.

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