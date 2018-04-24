Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Высказанное ранее намерение властей Северной столицы вернуть Свердловской набережной на правом берегу Невы прежнее называние «Полюстровская» близко к практической реализации.

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Как сообщил 24 апреля телеканал «Санкт-Петербург», проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте городского комитета по культуре. Обсуждение документа будет продолжаться до 7 мая.

В течение двух недель граждане могут направить свои замечания на электронный адрес комитета по культуре. После этого документ будет направлен в другие профильные комитеты, в администрации Красногвардейского и Калининского районов, по территории которых проходит Свердловская набережная.

В финале, пройдя все согласования, проект постановления о переименовании окажется на рассмотрении губернатора города.

Позиция Георгия Полтавченко по этому вопросу уже известна. В декабре 2017 года в интервью СМИ он сообщил, что Свердловской набережной может быть возвращено название «Полюстровская». По словам Полтавченко, Яков Свердлов никакого отношения к этой набережной не имеет, а название Полюстрово как раз исторически связано с этим местом.

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Полюстровская набережная появилась в Санкт-Петербурге в 1887 году. В 1925 году набережную назвали в честь соратника Ленина, революционера и председателя ВЦИК Якова Свердлова. Это было обусловлено близостью станкостроительного завода, также названного его именем. В 2000-х годах знаменитый завод обанкротился, в его административном здании был открыт бизнес-центр «Феникс».

Волна предполагаемых переименований в Петербурге нарастает с каждым днем.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов («Яблоко») предложил губернатору Георгию Полтавченко переименовать проспект Добролюбова на Петроградской стороне в Александровский проспект, в честь императора Александра II. Это предлагается приурочить к 200-летию со дня рождения императора, которое отмечается в текущем году.

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Кроме того, готовится переименование 1−10-й Советских улиц и Красноборского переулка вблизи площади Восстания — в Рождественские улицы и Рождественский переулок, а также переименование улицы Восстания в Знаменскую улицу. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила эти инициативы. Губернатор Полтавченко в одном из интервью поддержал переименование, против которого с резкой критикой выступили коммунисты. Решение пока не принято.