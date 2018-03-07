Депутаты просят губернатора Петербурга оставить Советские улицы в покое

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко просят отказаться от идеи вернуть Советским улицам в центре города их историческое название — Рождественские. Такой депутатский запрос депутата Ольги Ходуновой (КПРФ) в среду, 7 марта, утвердил петербургский парламент.

Речь идет о 1−10-й Советских улицах и Красноборском переулке вблизи площади Восстания. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга уже неоднократно одобряла возвращение им названия Рождественские. Губернатор Полтавченко в одном из интервью поддержал это мнение.

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Но Ольга Ходунова сослалась на опрос, проведенный в прямом эфире одного из городских телеканалов. Согласно его результатам, лишь 18% зрителей хотели бы переименовать улицы, 74% же высказались за то, чтобы оставить улицы «Советскими» навсегда.

По мнению депутата, возвращение исторических названий приведет не только к тратам бюджетных средств, но и к бюрократическим неудобствам для местных жителей и учреждений, расположенных на этих улицах.

Ранее Смольному предложили оставить улицам «двойные» названия — возвращенное историческое и упраздненное советское, снабдив дома двумя табличками. В ответ на один из прежних депутатских запросов Георгий Полтавченко уже заявлял, что закон такому сценарию не препятствует. Он поручил комитету по культуре и другим ведомствам проработать этот вопрос.

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Заметим, ранее Полтавченко заявлял, что необходимо возвращать на карту города «те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга». «К примеру, Советские улицы носили названия Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан», — заявлял он в интервью «Петербургскому дневнику».

Добавим, десять Советских улиц именовались Рождественскими до 1923 года по утраченной Рождественской церкви, которая находилась на перекрестке 6-й Советской и Красноборского переулка.

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