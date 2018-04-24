Москва, 24 апреля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» ждет официального утверждения своих полномочий по комплексного развитию Северного морского пути (СМП) и прилегающих территорий. Соответствующий законопроект находится в высокой степени готовности. Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

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«Изменения в федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии Росатом» прошли все согласительные процедуры, включая согласование с государственно-правовым управлением президента РФ. В ближайшее время законопроект будет внесен правительством РФ в Государственную думу», — добавил Дмитрий Рогозин.

Напомним, в марте 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих территорий, включая развитие инфраструктуры, гидрографическое обеспечение, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы. Однако создание нового ведомства потребовало бы больших усилий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года было объявлено, что президент поддержал предложение правительства о передаче функций управления Северным морским путем и прилегающими территориями государственной корпорации «Росатом». Для получения новых полномочий корпорация разработала отдельный законопроект.

Управление СМП будет осуществляться при общей координации Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Председатель комиссии Дмитрий Рогозин назвал развитие Севморпути «проектом планетарного масштаба», который в перспективе создаст новую транспортную конфигурацию евразийского континента.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована в марте 2015 года. Задача комиссии — координация работы федеральных и региональных властей и других госорганов при решении социально-экономических задач в Арктике, развитии транспорта, экологии, международного сотрудничества и обеспечении национальной безопасности.

В состав комиссии включены руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица арктических субъектов РФ, представители других государственных органов, научных и общественных организаций.