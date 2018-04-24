Якутск, 24 апреля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В Якутии снова ходят слухи о том, что действующий глава республики Егор Борисов в ближайшее время будет отправлен в отставку. На этот раз поводом для возобновления разговоров о смене руководителя региона стал его досрочный выход из отпуска и разговоры о проблемах со здоровьем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Егор Борисов

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«Если раньше главу Якутии Егора Борисова отправляли в отпуск раз в три-четыре месяца, то в последнее время это стало ежемесячной традицией, — прокомментировал очередные пророчества об отставке руководителя региона политолог Виталий Обедин. — Причём поводы всякий раз адаптируются под текущую ситуацию. Борисова «уходили» за непопулярность, за плохое управление, в рамках «губернаторской чистки», по здоровью, по собственному желанию, из-за Путина, из-за Грудинина, из-за Магомедовых, снова по состоянию здоровья… В общем, повод не важен».

Комментируя очередные слухи об отставке, жители Якутии высказывают в соцсетях мнение, что замена главы региона вряд ли что-то изменит в республике:

«Просто придёт другой клан. С другой стороны, клан Борисова уже лет 20 у власти, если не больше: надоели».

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«Важно не когда сменят, а на кого, — считает член координационного совета по предпринимательству при главе Якутии, предприниматель Ирина Высоких. — Самое ужасное — это как много народу жаждет отставки (не считая чиновников — они, за редким исключением, боятся отставки). Ни один из моих знакомых предпринимателей не поддерживает его. Никто из общественников, с которыми взаимодействую, а это более десяти объединений. Это же надо такую ненависть вызвать у народа, который еще недавно за тебя голосовал. Никому не пожелаю такого».

В республике обсуждают в том числе перспективу назначения в главы Якутии толкового управленца-варяга, независимого от местных кланов. Большинство высказывающихся в социальных сетях якутян уверены, что отставка Егора Борисова произойдёт до конца срока его полномочий, которые истекают в 2019 году.

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«Не знаю, что там у него со здоровьем, но если не случится какого-то серьезного осложнения или очередного кадрового заскока в Кремле, то оснований для досрочной подачи в отставку до весны 2019 г. у Борисова нет», — уверен Виталий Обедин.

Такой настрой жителей Якутии эксперт объясняет тем, что Егор Борисов пережил всех во власти и ассоциируется со всеми ее промахами и недоработками:

«Люди просто хотят перемен — к лучшему».

Виталий Обедин посчитал, что с октября 2017 года главе Якутии прочили скорую отставку восемь раз. Он собрал неслучившиеся отставки Егора Борисова в единую хронику.

В октябре 2017 года сообщалось о том, что глава Якутии уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, но хода ему пока не дали. Эта информация была официально опровергнута, но через месяц разговоры об отставке начались вновь, уже в связи с 81-м местом Борисова в «Национальном рейтинге губернаторов». В декабре 2017-го на волне губернаторских отставок главу Якутии отправляли с должности федеральные эксперты журнала «Бизнес onlinе».

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В январе 2018 г года был запущен слух об отставке до конца месяца в связи с ухудшившимся здоровьем, а в феврале объявили, что данная Борисову в октябре прошлого года отсрочка вот-вот истечёт. На место главы Якутии тогда «примеряли» главу правительства республики Евгения Чекина, мэра Якутска Айсена Николаева, руководителя компании «Алмазы Анабары», в прошлом вице-премьера правительства Павла Маринычева и других.

В марте Егора Борисова «отправляли» в отставку в связи с тем, что Владимир Путин набрал в Якутии меньше всех голосов по сравнению с другими регионами России, а представитель КПРФ Павел Грудинин, наоборот, набрал рекордные 27,25% голосов. В начале апреля «проводы» объясяли обысками в Якутской топливно-энергетической компании», связанными с делом владельцев компании «Сумма», куда входит и ЯТЭК. А теперь вот причина, по которой Егора Борисова якобы вот-вот уберут с должности, — состояние его здоровья и слухи об экстренной госпитализации, которые не подтвердились.

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«Я не фанат Егора Афанасьевича и считаю, что он проводит провальную экономическую политику, направленную в первую очередь на обслуживание интересов крупных компаний, а уж кадровая политика — вообще туши свет… Но вот эти затянувшиеся «проводы» уже так утомили», — подытожил Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Андрей Данилов, комментируя очередные слухи о скорой отставке главы Якутии, высказывал мнение, что кандидата на замену Егора Борисова пока подбирать рано.

«Он вполне выгоден Путину как региональный лидер, потому что против Москвы не имеет ничего, — подчёркивал политолог. — Ему сказали открыть АЛРОСА — он открыл. Он вполне удобен. Ему скажут «Открой», «Продай» — и он сделает. Он не воспротивился назначению Сергея Иванова — младшего президентом АЛРОСА. Раньше в Якутии это место занимали согласованные люди, а теперь просто взяли из Москвы назначили «молодого эффективного менеджера», как принято говорить. Борисов выполняет всё, что ему скажут, и из-за такого политического момента, как хороший процент за Грудинина, вряд ли стоит раздувать какой-то скандал».

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