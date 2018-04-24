Новосибирск, 24 апреля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В Новосибирске следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении двух предпринимателей, подозреваемых в сговоре при закупке лекарств для одной из больниц города, в результате которого они получили более 576 млн незаконного дохода. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Деньги на лекарства

По данным ведомства, управление ФАС по Новосибирской области установило, что с января 2016 года по август 2017 года руководство двух юридических фирм, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарственными препаратами, заключило с клиникой соглашение, ограничивающее конкуренцию.

«По условиям соглашения, чтобы разделить товарный рынок на территории Новосибирской области между двумя фирмами, в аукционах, проводимых для создания видимости торгов и конкуренции только в электронной форме, был ограничен доступ другим конкурентам», — говорится в сообщении.

Предприниматели договорились о совместном определении исхода торгов, а также кто именно и по какому лоту будет являться победителем. В итоге они приняли участие в 437 аукционах, по результатам которых были заключены контракты. Общая сумма незаконного дохода составила более 576 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). В настоящее время сотрудники полиции проводят обыски по местам жительства подозреваемых, а также по юридическим адресам компаний.

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