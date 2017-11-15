Новосибирцев просят отказаться от важных прививок из-за отсутствия вакцин

Новосибирск, , 11:12 — REGNUM Что случилось с министерством здравоохранения Новосибирской области? Такой вопрос задают новосибирцы — не просто удивлённые, а крайне возмущённые тем, что происходит в регионе. Скандальное разбирательство с нехваткой льготного инсулина, которую новосибирский минздрав до последнего отказывался признавать, приоткрыло завесу тайны, о которой новосибирские власти желали бы умолчать.

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Как рассказал ИА REGNUM председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, в школах Новосибирска родителям раздают бланки отказа от прививок. Им предлагают отказаться не только от полиомиелитной вакцины, но и от вакцин против кори, паротита, краснухи, дифтерии и столбняка.

«Все это может свидетельствовать о системных провалах в работе министерства здравоохранения Новосибирской области. Мы обратились к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой взять ситуацию на контроль», — подчеркнул Антонов.

Общественный активист рассказал, что о нехватке вакцин от полиомиелита «Гражданский патруль» узнал в августе от жителей Воронежской области и Республики Коми, обратившихся за помощью. Позже аналогичные обращения стали поступать и из других регионов, в том числе и из Новосибирской области.

«В региональный минздрав мы обращались дважды, и оба раза наши запросы были проигнорированы. Это, на наш взгляд, является сокрытием информации, в свою очередь отсутствие объективной информации может поставить под угрозу здоровье детей. Но поводом для обращения к врио губернатора Травникову стало не только это. К нам обратилась мать одной школьницы, которой выдали вот такой вот уже заполненный бланк отказа от прививок. Родителям предлагалось не только добровольно отказаться от полиомиелитной вакцины, но и от ряда других жизненно важных вакцин. Если подобная практика носит массовый характер, то это свидетельствует о полном развале системы вакцинации в Новосибирской области. На что и обращаем внимание нового губернатора. Сейчас мы не можем оценить реальный масштаб проблемы, поскольку попросту не обладаем достаточной информацией, надеюсь, что областные власти все-таки дадут нам на наш письменный запрос развернутый ответ», — подчеркнул Ростислав Антонов.

В обращении к главе региона «Гражданский патруль» просит взять на контроль вопрос о сокрытии министерством здравоохранения Новосибирской области информации от населения об объёмах поставок вакцины и провести внутриведомственную проверку, выяснив, насколько серьёзно скажется дефицит вакцины на здоровье граждан и с чем он связан.

Свой запрос в новосибирский минздрав подготовила и редакция ИА REGNUM.

Ранее в министерстве здравоохранения Новосибирской области о нехватке вакцины упоминали, но подчёркивали, что препараты закупает и поставляет Минздрав РФ.

«В 2017 году вакцинация против полиомиелита проводилась в Новосибирской области за счёт остатков препаратов 2016 года и закупленных в этом году лекарств. На 9 ноября привито только 77,6% детей от всего плана на 2017 год, сообщили в областном минздраве», — писали «НГС. Новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года новосибирцы пожаловались на то, что врачи не выписывают им рецепты на получение льготного инсулина из-за его отсутствия в аптеках. Министерство здравоохранения региона до последнего не признавало проблемы и, по словам больных диабетом, разными способами пыталось ввести руководство области в заблуждение. После того как разбирательство дошло до полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, региональный минздрав пообещал решить вопрос до конца текущей недели.

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