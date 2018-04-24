Торонто, Канада, 24 апреля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Правительства стран «большой семёрки» (G7) по итогам встречи в Торонто заявили о возможном введении в отношении Москвы дополнительных санкций — «если этого потребуют действия России» на Украине. Об этом говорится в опубликованном совместном коммюнике глав МИД стран G7.

Iranreview.org Санкции

В документе на Россию возлагается ответственность за кризис на Юго-Востоке Украины, а также отмечается, что продолжительность антироссийских санкций, «связанных с Донбассом», напрямую зависит от исполнения Москвой условий Минских договорённостей.

«Санкции могут быть отменены только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют», — говорится в совместном заявлении глав МИД G7.

Составители коммюнике призвали Москву отказаться от модели «безответственного и дестабилизирующего поведения», а также от «вмешательства в демократические системы государств». Западные дипломаты осудили «деградирующую ситуацию с правами человека» в Крыму. Накануне главы МИД «семерки» заявили о продлении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств G7 прошла в Торонто с 22 по 23 апреля. Переговоры министров внутренних дел и безопасности стран «большой семёрки» проходят здесь же 23−24 апреля. Добавим, поскольку Канада в 2018 году председательствует в G7, 8−9 июня она примет саммит «семёрки».

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