Москва, 23 апреля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Проблемы с доступом к странице Google.ru могут быть связаны с отсутствием полноценных систем фильтрации у мелких операторов. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

Puregoogle.ru Google

«Не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор также опроверг информацию о том, что в РФ в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram якобы оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (captcha).

Напомним, 22 апреля в некоторых городах РФ пользователи интернета не смогли получить доступ к ряду сервисов Google.

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Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в РФ из-за отказа руководства сервиса передать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей.

При этом Роскомнадзору было позволено приступить к блокировке мессенджера сразу, не дожидаясь решения апелляции.

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