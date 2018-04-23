Москва, 23 апреля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Запад никогда не прекращал холодную войну против России, и сегодня Запад един как никогда, а вот противостоящие ему силы сплочены недостаточно, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что холодная война вернулась — очень примечательное. Оно говорит о том, что, по его мнению, в какой-то момент холодная война прекратилась. Когда же это, интересно? С распадом СССР? Или когда режим Ельцина после 1993 года продемонстрировал свою готовность полностью следовать в фарватере политики Запада?

Или после 1996 года, когда эта ельцинская привязка к Западу была дополнительно закреплена тем фактом, что США и ЕС помогли ему сохраниться у власти после очевидно нечестных и недемократических выборов? Или когда и заменивший Бориса Ельцина Владимир Путин на рубеже веков подтвердил готовность продолжать «партнёрство» с Западом? Путин, напомню, тогда считал, что оно может быть конструктивным и честным. Во всяком случае, Путин говорил об этом и своими действиями на международной арене подкреплял эти заявления.

Политический реализм, однако, требует признать, что холодная война Запада против нашей страны никогда не прекращалась. И в 1990-е годы Запад продолжал наращивать нацеленные против нас вооружения, осуществлял политику экономического ослабления нашей страны, развивал направленные против России военно-политические инструменты, прежде всего блок НАТО, продолжал подрывать позиции нашей страны на пространстве бывшего СССР и мире в целом.

К перечисленным характерным для холодной войны целям — ослабить противника в военном плане и экономически, а также ограничить его международное влияние — следует добавить цель разрушить традиционное для народов России мировоззрение и навязать нам свою идеологию и свою политику. Всего этого Запад старался достичь.

И все эти годы на Западе оставались в силе планы уничтожения нашей страны на тот случай, если всего вышеперечисленного достичь не удастся. Другими словами, холодная война Запада против России никогда не прекращалась.

Не соглашусь с Гутерришем и в том, что сегодня «не существует двух однородных контролируемых блоков». На мой взгляд, западный блок сегодня в гораздо большей мере однороден и гораздо больше контролируется Вашингтоном, чем в 1960-е и 1970-е годы. Разве что Турция несколько «выбивается».

Но зато Запад приобрел немало новых прислужников, причём прислужников оголтелых. Таким образом, так называемая «многополярность» сегодня работает в пользу Запада: Запад един как никогда, а вот противостоящие ему силы сплочены недостаточно.

Современные западные правящие элиты это хорошо понимают и, опираясь на свои военно-политические, экономические и информационные преимущества, действительно, не собираются (во всяком случае, пока не собираются) восстанавливать те самые «функции для диалога, контроля и коммуникации», о которых говорит генсек ООН, хотя бы в том их виде, который был характерен для периода существования СССР.

Проблема не в том, что, как говорит Гутерриш, Совет Безопасности ООН «настолько разрознен». Он всегда был разрознен. Проблема в том, что западные члены Совбеза не хотят следовать в работе в ООН и на международной арене в целом принципам самого Устава ООН. Более того, они поставили себе целью сломать эти принципы, прежде всего принцип суверенного равенства государств, сломать международное право, заставить мир жить не по праву, а «по правилам» — их, западным, правилам.

Пока это так, невозможна никакая честная и справедливая реформа ООН по той схеме, о которой говорит генеральный секретарь: «чтобы Совбез представлял сегодняшний мир». У США и ЕС свой взгляд на сегодняшний мир, он далек от взгляда на себя преобладающей части нашей планеты, но они с упорством будут продолжать навязывать именно его всем нам.

Думаю, что пока США как лидер совокупного Запада не получат основательно по рукам, ничего в принципиальном плане не изменится. Это не значит, что надо обязательно самим инициировать драку уже сегодня. Но это значит, что надо быть готовым в любой момент к необходимости дать сдачи и активно и целенаправленно копить силы для будущего серьёзного столкновения. Именно его исход и предопределит условия, на которых будут выстроены и новый мировой порядок, и его институты.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу SVT заявил о возвращении холодной войны. При этом он отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, которая была во времена СССР.

Читайте также: Клинцевич: Вероятность катастрофы сейчас куда реальнее

Генсек добавил, что правила для решения конфликтов существуют, но «теперь важно не оглядываться назад». Свою позицию Гутерриш объяснил тем, что США и Россия не способны «контролировать всех», как было во времена холодной войны в XX веке.

Читайте также: Генсек ООН признал возвращение холодной войны