Абакан, 23 апреля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В правительстве Хакасии опровергли вспыхнувшие с новой силой слухи об отставке главы региона Виктора Зимина.

R-19.ru Глава Хакасии Виктор Зимин

«Виктор Михайлович (Зимин — прим. ИА REGNUM ) никуда не уходит, он работает на территории республики, у него много мероприятий. Очень много задач, которые выполняет правительство Республики Хакасия. В частности, сегодня мы были на выезде в городе Черногорске. Там Виктор Михайлович проинспектировал строительство и ремонт дорог», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 апреля, в пресс-службе республиканского правительства.

Напомним, сегодня в информационном пространстве Хакасии распространилась информация о том, что глава Хакасии Виктор Зимин уйдёт в отставку в мае. В качестве одной из причин называлось то, что он «не пользуется доверием» среди жителей региона.

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Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года, и периодически в регионе возникали слухи о его скорой отставке по тем или иным причинам. Однако пока они не подтвердились. Масла в огонь осенью 2017 года подлило заявление депутатов Верховного совета Хакасии о том, что в республике сложилось катастрофическое положение. Парламентарии попросили федеральной помощи в размере 28,2 млрд рублей, объясняя такую сумму в том числе тем, что коммерческий долг республики достиг 17,9 млрд рублей.

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В январе 2018 года стало известно, что расходы бюджетных средств Хакасии из-за большого объёма накопленных долгов берёт под контроль Федеральное казначейство.

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По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 апреля 2018 года госдолг Хакасии составлял 24,66 млрд руб (к 1 февраля 2018 года — 24,61 млрд). За 2016 год госдолг Хакасии вырос на 6,1 млрд рублей.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, срок полномочий Зимина на посту главы Хакасии истекает в сентябре 2018 года. Соответственно, в сентябре, в единый день голосования-2018, жители региона будут выбирать главу республики.