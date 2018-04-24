Москва, 24 апреля, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Каково место религии в современном обществе и на каких принципах должны строиться отношения, и как найти общий язык верующему и атеисту, пишет автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

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Верующие раздражают часть атеистов. Ведь вера имеет отражение в социальной жизни, взять хотя бы постройку храмов. Но храмами все не исчерпывается, почти в каждой религии предусмотрена проповедь своих взглядов, определенные внешний вид и поведение. А может быть, чувства атеистов, тех, которые были бы не прочь загнать верующих в границы храмов, тоже необходимо беречь? С таким вопросом некоторые хотели бы изгнать веру из публичного пространства. Но стоит ли атеистам раздражаться, когда верующие заводят речь о Боге, например с телеэкрана?

Атеизм слишком молодое, если считать массовое, явление в человеческой культуре. Чувства же атеистов, как «верующих в ничто», унизив это самое «ничто», оскорбить не представляется возможным. А верующим стоило бы позаботится о качестве проповеди. Ведь часто предметом раздражения становится не смысл той или иной веры, а удручающе низкий культурный уровень тех, кто берется о ней рассуждать.

Читайте подробности: О месте Церкви в публичном пространстве и атеистах

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