Хабаровск, 23 апреля, 2018, 05:14 — ИА Регнум. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обвинил дальневосточных губернаторов в том, что именно они не смогли сделать макрорегион привлекательным для инвесторов. Полпред заявил, что позиции ДФО настолько плохи, что ниже падать уже почти некуда. Почему же он никак не развивается — этот Дальний Восток? — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Заявление полпреда, признаться, шокировало. Ведь еще совсем недавно и Юрий Трутнев, и подконтрольные полпреду федеральные структуры, отвечающие за развитие ДФО, неоднократно рассказывали о том, что по уровню привлечения инвестиций Дальний Восток занимает лидирующие позиции в России.

И даже сегодня на сайте Минвостокразвития «висит» жизнеутверждающая информация:

«На Дальнем Востоке в 2017 году зафиксирован беспрецедентный рост объема инвестиций в основной капитал. Дальний Восток является лидером по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток показал рост инвестиций более чем на 17%, что составило 117,1%, когда в среднем по России этот показатель равен 104,4%. На Дальнем Востоке — лучший показатель в стране».

А полпред президента в ДФО утверждает, что Дальний Восток так и не стал привлекательным для инвесторов. Дальневосточники, опираясь на свою жизнь, в этом смысле больше верят полпреду.

Однако же, буквально 20 апреля помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин сказал:

«Опыт Дальнего Востока поможет в развитии Каспийского региона».

Левитин имел в виду развитие транспортной инфраструктуры, очень положительно отозвался о дальневосточных ТОРах и свободном порте Владивосток. По мнению чиновника, дальневосточный опыт нужно распространять и на другие регионы РФ. На Каспий, например.

И опять непонятно: главная проблема Дальнего Востока — как раз транспортная недоступность. Макрорегион задыхается от нехватки железнодорожных мощностей, автомобильных дорог, современных аэропортов.

64,9 млрд рублей, предназначенные на строительство и реконструкцию воздушных гаваней ДФО, так и не дошли до адресатов.

Какой же опыт планируют распространить на Каспий?

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Дальневосточники, от общественников до ученых, который год твердят, что все проблемы недоразвитости Дальнего Востока проистекают из Москвы — от никуда не годных программ и законов, которые либо исполнить невозможно, либо они хронически недофинансируются.

«Правительство создаёт новое законодательство, корректирует госпрограммы, выделяет дополнительные ресурсы для того, чтобы обеспечить ускоренное развитие Дальнего Востока. А чиновники в эту сторону пока не очень сильно поворачиваются. Так не получится, наши усилия не будут успешны, если они не будут поддержаны регионами», — сказал Юрий Трутнев.

От идей по развитию ДФО, которые приходят в огромном количестве из федерального правительства, у дальневосточников все чаще мороз по коже.

Вспомним лишь некоторые.

Дальневосточный гектар: весь «пар» ушел в пиар

Пальму первенства по-прежнему держит закон «О дальневосточном гектаре», который почему-то объявили едва ли не «панацеей» по «спасению» ДФО.

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Закон изначально провальный, кривой, косой и хромой на обе ноги. Уже хотя бы потому, что «списан» со столыпинских времен — времен крестьянской, аграрной России. Да и тогда условия, которые предлагало государство переселенцам, были куда привлекательнее, чем те, что предлагают сегодня.

188,4 млн гектаров свободны сегодня на Дальнем Востоке. Но большая часть из них либо находится в непроходимой тайге, в болотах, в значительном удалении от дорог и прочей инфраструктуры, либо числятся за федеральными структурами — Минобороны, Лесофондом, либо отнесены к землям, которые нужны для развития транспортной системы — портов, например.

Выдача гектаров обросла всевозможными скандалами и поистине анекдотичными ситуациями. Достаточно вспомнить хотя бы инцидент, имевший место не так давно, когда интерактивная система «На Дальний Восток» начала раздавать всем желающим участки земли на японском острове Хоккайдо.

В августе 2017 года количество заявок изо всех регионов России перевалило за 100 тыс. Федеральные структуры бодро рапортовали о «грандиозном успехе». А эксперты-дальневосточники, да и не только дальневосточники, предупреждали: большинство заявок люди оформляют в интернете исключительно из спортивного интереса.

Опрос ИА REGNUM, проведенный с декабря 2017 по конец февраля 2018 года, только подтвердил прогнозы экспертов. Аналитики агентства на основе информации, собранной в ходе опроса 34 794 жителей всех регионов РФ, пришли к выводу, что россияне прекрасно информированы о программе по выделению земли на Дальнем Востоке, но вовсе не горят желанием ехать на край света за куском земли.

Реально оформили земельные участки не более 35 тыс. россиян, и подавляющее большинство из них — жители Дальнего Востока. Многие «подвели» под оформление гектара свои дачные участки, которыми пользуются уже много лет.

На сегодняшний день, согласно данным федеральной информационной системы, подано 113 353 заявки на предоставление участков земли в ДФО. Из них отдано в собственность 37 462 участка.

Еще раз напомним: «идеологи» программы «Дальневосточный гектар» заявляют о свободных 188,4 млн гектаров земли на Дальнем Востоке.

Программа провалилась. Она и не могла не провалиться.

При этом выделение земли в ДФО — вовсе не плохая идея. Ну, хочет человек взять землю в своей стране — пусть берет. Так вообще должно быть во всех регионах страны. Но было совершенно неосмотрительно заявлять, что эта программа будет способствовать ускоренному развитию Дальнего Востока.

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Нельзя не признать, что проекту «Дальневосточный гектар» обеспечен колоссальный пиар. Наиболее заметное мероприятие — Дни Дальнего Востока, прошедшие в Москве в декабре 2017 года. Но пиар, надо признать, пиаром и остался. Москвичи восхищались морскими деликатесами, которые на «Днях» позиционировались как «повседневная еда дальневосточников», а сами жители ДФО с обидой писали в социальных сетях, что их повседневная еда — пельмени из магазина, а вкус морских деликатесов многие из них помнят только по советским временам. Создаются какие-то общественные организации, например, «Мы — гектарщики!». Но большого успеха провальной программе не приносят и они.

И никто не едет за гектаром, за туманом и за запахом тайги

Дальневосточники бегут. Этого не скрывает уже никакая игра со статистикой. Парадоксально, но факт: чем больше федеральный центр «развивает» Дальний Восток, тем быстрее из региона бежит коренное население.

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Люди бегут из ДФО. Не помогают уже ни обещания скорого светлого будущего, ни «заклинания» ВЦИОМ, который с 2015 года обещает 30 млн россиян-переселенцев.

Но россияне-переселенцы не слишком стремятся за дальневосточными гектарами. Они поехали бы за большими зарплатами, карьерными возможностями. Но подобных предложений в ДФО — единицы.

Между тем в программах федерального центра по развитию ДФО нет ничего о самих дальневосточниках. С каким-то остервенением федеральные чиновники пытаются заселить макрорегион кем угодно, кроме коренного населения. Регионы ДФО наводняют мигранты из стран Центральной Азии, они обеспечивают рост преступности, прочие проблемы, растет количество нелегальных мигрантов. А дальневосточники бегут в южные и западные регионы России. Расчет дальневосточников прост и понятен:

«Там, на Кубани или в Калининграде я буду получать столько же, но там я буду жить в более благоприятном климате, у меня будет собственный сад, я построю там дом за 500 тыс. рублей».

Потерялся всяческий смысл жить в ДФО.

По данным Росстата, миграционный убыток ДФО в 2017 году составил 17,4 тыс. Бегство населения из макрорегиона продолжается. Прогноз Росстата неутешителен: в 2018 году отток населения увеличится в два раза.

Но из столицы России раздаются все одни и те же призывы — больше мигрантов на Дальний Восток! Председатель постоянной комиссии по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональной политики Евгений Бобров, например, призвал к увеличению преференций для мигрантов из стран бывшего СССР:

«Чтобы люди стремились на Дальний Восток».

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Не все ладно и с инвестициями. Проектов заявляется очень много. От ВЭФ к ВЭФ воображение дальневосточников поражают отчеты о многомиллиардных инвестициях. Но — увы: далеко не все проекты реализуются. Многие резиденты досрочно расторгают сегодня договоры с Корпорацией по развитию ДФО. В ближайшей перспективе у ДФО — потеря не менее 68 млрд рублей инвестиций, так и не воплотившихся в проекты, рабочие места и налоговые отчисления.

«Нам не нужны ваши медиафорумы, нам нужны реальные дела!»

Так только ли дальневосточные губернаторы виноваты в том, что Дальний Восток все никак не развивается? По мнению дальневосточников, вина глав регионов как раз в том, что они слепо следуют всему, что спускается из федерального правительства, зачастую даже не пытаясь отстаивать интересы жителей своих регионов.

«Поймите, людям не нужны ваши медиафорумы! Людям нужны адекватные цены на топливо, чтобы от их скачков не взлетали цены на продукты. Людям нужны нормальные, человеческие цены на услуги ЖКХ, ремонт в обшарпанных больницах, профессиональные врачи. Сахалину нужен Фонд помощи тяжело больным детям! Сахалинским пенсионерам нужны существенные доплаты к пенсиям из областного бюджета — за то, что отпахали всю жизнь на островах. Старики заслужили. А Москва все пишет: сначала нужны дальневосточные гектары, потом кинофестиваль «Утро родины», потом медиафорум. А народу-то что с того? Ничего», — пишут в социальных сетях жители Сахалина.

«Промотана куча денег на поездки по заграницам для заключения всяких соглашений, из которых ничего не произошло. Что Москва скажет, то наш губернатор и сделает! Миллионы на рестораны, яхту, конференции, форумы. А пенсионерам бесплатный проезд отменили! Стоил проездной на месяц 100 рублей, а теперь за одну поездку 30 рублей дерут!» — возмущены жители Хабаровского края.

«Каждый день наши чиновники отчитываются о великих достижениях, грандиозных стройках, народном счастье и всеобщем процветании. Но мы выходим на улицы, и сразу приходит осознание суровой действительности. Просто цифры: в 2017 году соленые и копченые морепродукты и рыба на Камчатке подорожали на 18%, сыры — на 14%, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,8%, свиней — на 3,1%, овец и коз — на 9,8%, валовой сбор картофеля — на 11%, овощей — на 4,4%. Реальные доходы населения на Камчатке в феврале 2018 горда упали на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Мы выходим на улицы и стоим по уши в грязи и разрухе. И видим, как вместе с весенними ручейками уплывают остатки прошлогоднего асфальта. А по данным краевого Росреестра, 195 камчатских предприятий находятся в состоянии банкротства. А это минус налоги и рабочие места. Но нам продолжают рассказывать о процветании», — пишут жители Камчатки.

В социальных сетях каждого дальневосточного региона найдется множество аналогичных публикаций. Из ЕАО пишут о беспросветной нищете, из Якутии — о том, что жильцы верхних этажей аварийных домов падают сквозь дыры в полу на головы соседей на нижних этажах.

Так почему же он никак не развивается, этот Дальний Восток? Может, пора услышать самих дальневосточников?

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Как сообщало ИА REGNUM, «усиленное развитие» Дальнего Востока привело лишь к тому, что макрорегион накопил еще больше проблем. За пять лет «развития» ДФО потерял десятки тысяч коренных жителей и приобрел десятки тысяч мигрантов из стран Центральной Азии. Регион по-прежнему испытывает проблемы с транспортной доступностью, качественной медициной, сохраняет печальное лидерство по количеству аварийного жилья и дороговизне жизни. Дальневосточники продолжают терять доходы, холят и лелеют свои старенькие, «бэушные» японские автомобили, барахтаются в кредитной кабале и мечтают уехать на юг. Регион продолжает пустеть. Федеральный центр дальневосточников не слышит. Они вообще не учитываются в многообразии предложений по развитию округа.