Париж, 22 апреля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. США и союзникам не стоит выводить войска из Сирии даже после победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News.

Evan Шизофрения

«США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция, будут играть важную роль в создании новой Сирии, — сказал Макрон. — Но определять будущее будет сирийский народ».

По словам главы государства, поспешный вывод международных сил из Сирии укрепит позиции Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля текущего года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью Fox News Sunday заявила, что США выведут войска из Сирии только достигнув своих «целей».

По ее словам, среди основных задач Вашингтона — борьба с терроризмом, отслеживание действий Ирана, а также получение гарантий, что химоружие Сирии не несет прямых рисков для страны.

Читайте также: СМИ узнали о планах США создать «арабский контингент» в Сирии

А также: Хейли назвала условия вывода войск США из Сирии