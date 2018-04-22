Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Автомобиль Aston Martin, задействованный в съемках «бондианы», продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $468,5 тыс. Об этом сообщают организаторы торгов.

Piotr Włodarczyk Aston Martin Джеймса Бонда

Спорт-купе Centenary Edition Vanquish в цвете «полуночный синий» было выпущено в 2014 году к столетнему юбилею бренда. Серия состояла из 100 экземпляров.

Автомобиль представляет собой легкую алюминиевую конструкцию, интерьер сделан вручную из кожи, углеродного волокна и алюминия. Максимальная скорость — 295 км/ч.

Тёмно-синий Aston Martin появлялся в четырех фильмах о Джеймсе Бонде, главную роль в них сыграл Дэниэл Крейг. Отмечается, что актер лично участвовал в разработке дизайна.

Эксперты аукционного дома предполагали, что ставки могут дойти до $600 тыс. Вырученные от продажи спорткара средства будут направлены на благотворительность.

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