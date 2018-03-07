Aston Martin представила на мотор-шоу концепт электрокара Lagonda Vision‍

Женева, Швейцария, , 08:04 — REGNUM Британский элитный бренд Aston Martin показал на мотор-шоу в Женеве концепт автомобиля, представленного под возрождённой люксовой маркой Lagonda, машина получила название Vision Concept, об этом 6 марта сообщило издание Car abd Driver.

Портал напоминает, что Aston Martin приобрел компанию Lagonda 71 год назад (в 1947 году) и большую часть времени этот бренд находился в спячке. Теперь автопроизводитель решил выпускать под это маркой роскошные электромобили.

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Представленное авто не является готовым электрокаром, соответственно — никаких технических характеристик компания не приводит.

Скорее это автомобиль выступает в качестве манифеста, в котором руководство компании даёт понять поклонникам — насколько радикальным будет первый электрический седан Lagonda, когда он поступит в продажу в 2021 году.

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Напомним, что Lagonda — более старый бренд, чем Aston Martin, компания была основана ещё в 1907 году Уилбером Ганном, инженером из Огайо, который пересек Атлантику, чтобы воплотить свою мечту стать профессиональным оперным певцом. Когда он потерпел неудачу, он решил заняться созданием мотоциклов, а затем автомобилей.

Концепт кроссовера под маркой Lagonda Aston Martin показала ещё в 2009 году, но тогда проект не получил продолжения. Не так давно автопроизводитель выпустил ограниченную серию седана Lagonda Taraf.

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