Ялта, Крым, 22 апреля, 2018, 00:15 — ИА Регнум. Опыт столичной реновации может быть масштабирован для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Об этом, как сообщает РБК, заявил министр строительства России Михаил Мень, принимающий участие в IV Ялтинском экономическом форуме. По словам министра, в число таких городов входят Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи.

Minstroyrf.ru Михаил Мень на Ялтинском экономическом форуме

Как заявил Мень, в настоящее время Минстрой разрабатывает новый законопроект о расселении аварийного жилья, который будет учитывать опыт столичных властей. «Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые сегодня используются в Москве для реновации», цитирует министра агентство. Законопроект должен быть передан для рассмотрения в правительство до 1 июля. Напомним, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с депутатами Госдумы от «Справедливой России» поддержал идею распространения принципа реновации на всю страну.

Между тем следует напомнить, что рассчитанная на 15 лет реновационная программа московской мэрии была утверждена только в августе 2017 года, и говорить о её успешности, очевидно, преждевременно. Более того, проекты городских властей вызвали массовое неприятие москвичей, опасающихся серьезного ухудшения условий проживания. Что до провинции, то она опыт как раз имеет — резко отрицательный. Достаточно вспомнить Воронеж, где «реновационные» прожекты местных властей породили целые кварталы заброшенных зданий в самом сердце города.