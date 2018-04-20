Пхеньян, 21 апреля, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Приостановка ядерных испытаний и закрытие ядерного полигона на территории КНДР объявлена северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

(сс) stephan КНДР

По итогам заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР 20 апреля Ким заявил:

«С 21 апреля Северная Корея приостанавливает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет».

Северокорейский лидер также пообещал, что в стране будет закрыт ядерный полигон Пунгери (провинция Северный Хамген, КНДР).

«Приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний», — сказал Ким.

По словам главы Северной Кореи, в стране принята новая стратегия развития социалистической экономики, в соответствии с которой ядерные и ракетные испытания (баллистические ракеты) проводиться не будут.

Сейчас нужно повысить уровень жизни граждан КНДР, а для этого понадобится мобилизация материальных и людских ресурсов. Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян не будет передавать свои ядерные разработки другим странам.

Напомним, Ким Чен Ын провел встречу с кандидатом в госсекретари США Майком Помпео. Планируется его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

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Эксперты полагают, что Помпео от лица Трампа мог пообещать Киму большие инвестиции в обмен на сворачивание ядерной программы. Есть также предположение, что Трамп намерен «сам» выйти на Пхеньян, чтобы устранить других участников урегулирования северокорейской проблемы.