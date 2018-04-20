Пхеньян объявил о ядерном разоружении
Пхеньян, 21 апреля, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Приостановка ядерных испытаний и закрытие ядерного полигона на территории КНДР объявлена северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По итогам заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР 20 апреля Ким заявил:
«С 21 апреля Северная Корея приостанавливает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет».
Северокорейский лидер также пообещал, что в стране будет закрыт ядерный полигон Пунгери (провинция Северный Хамген, КНДР).
«Приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний», — сказал Ким.
По словам главы Северной Кореи, в стране принята новая стратегия развития социалистической экономики, в соответствии с которой ядерные и ракетные испытания (баллистические ракеты) проводиться не будут.
Сейчас нужно повысить уровень жизни граждан КНДР, а для этого понадобится мобилизация материальных и людских ресурсов. Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян не будет передавать свои ядерные разработки другим странам.
Напомним, Ким Чен Ын провел встречу с кандидатом в госсекретари США Майком Помпео. Планируется его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.
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Эксперты полагают, что Помпео от лица Трампа мог пообещать Киму большие инвестиции в обмен на сворачивание ядерной программы. Есть также предположение, что Трамп намерен «сам» выйти на Пхеньян, чтобы устранить других участников урегулирования северокорейской проблемы.