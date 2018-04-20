Сочи, Краснодарский край, 20 апреля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании директора департамента имущественных отношений администрации Сочи Краснодарского края. Как сообщила 20 апреля пресс-служба СКР, чиновник был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий — п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ.

Задержание

По версии следствия, в 2012 году директор департамента заключил с одним из застройщиков контракт на приобретение за счет бюджета в муниципальную собственность 16 квартир. Квартиры эти предназначались для передачи детям-сиротам по договору социального найма. Деньги застройщику были переведены, но часть сданных квартир (сколько именно, не уточняется) оказались со значительными недоделками, которые фактически сделали невозможным проживание в них: отсутствовало водоснабжение, отопление, газоснабжение.

В настоящее время, сообщили в СКР, чиновник задержан, решается вопрос о выборе меры пресечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние три дня это уже третье задержание высокопоставленного сотрудника администрации Сочи. 18 апреля был задержан, а позже арестован вице-мэр Сочи Мугдин Чермит по подозрению в незаконном согласовании разрешения на строительство. 19 апреля был задержан другой вице-мэр Сочи, председатель совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрий Паламарчук. Его подозревают в нанесении ущерба «Спецавтохозяйству» на 115 млн рублей.

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Кстати, информация о задержании директора департамента имущественных отношений администрации Сочи также появилась 19 апреля, но тогда официально не подтверждалась.

Кроме того, 18 апреля был задержан, а 19-го арестован главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

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Согласно информации Генпрокуратуры, по уголовным делам, связанным со строительной отраслью (преимущественно речь идет о нарушении прав дольщиков и самостроях), с марта возбуждено около 100 уголовных дел, а 17—18 апреля проведено 97 обысков и задержаны 15 человек.

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