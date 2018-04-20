Санкт-Петербург, 20 апреля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Петербургские власти будут рекламировать город потенциальным европейским туристам в формате roadshow. В ближайшее время тематически оформленный автобус отправится в турне по городам Германии, рассказал журналистам в пятницу, 20 апреля, глава городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конная прогулка на Дворцовой площади

Формат roadshow предполагает как проведение пресс-конференций и встреч с профессионалами туристического рынка, так и общение с жителями, пояснил чиновник. Предполагается, что автобус будет стоять не только на центральных площадях городов, но и возле футбольных стадионов во время матчей немецкого чемпионата, добавил Мушкарев:

«Менее через два месяца в России начнется чемпионат мира по футболу, и эта тема находится в центре внимания. Для всех, кто интересуется футболом, это может напомнить о возможности приехать в Россию, во время чемпионата или позже».

Рядом с автобусом будут расположены информационные стойки со всей нужной туристу информацией — в том числе, например, о паспортах болельщика и о петербургских достопримечательностях:

«Во время Кубка конфедераций 2017 года мы заметили, что туристы, которые приезжают ради футбола, подчас не отходят дальше чем на километр от отеля, ездят только на стадион. Иногда — просто потому, что не знают, что тут еще можно делать. Следовательно, им нужно рассказать, что в Петербурге есть масса интересного».

После Германии автобус отправится в турне и по другим европейским «футбольным» странам, сообщил Мушкарев. В числе этих стран — Франция, Италия и Испания.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Петербурге пройдут несколько матчей группового этапа, одна игра стадии 1/8 финала, один из полуфиналов и матч за третье место.

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В 2017 году Петербурге посетили 7,5 млн туристов. Около половины из них — иностранцы. Больше всего в город приезжают туристов из Китая, однако и число гостей из западных стран в последнее время растет.

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