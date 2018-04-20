Санкт-Петербург, 20 апреля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Петербурге объявят международный архитектурный конкурс проекта набережной в южной части намыва Васильевского острова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инициатором выступила «Группа ЛСР», которая и оплатит реализацию проекта. Как пояснили в девелоперском холдинге, речь идет об устройстве набережной вдоль кварталов 10−13 на юге намывных территорий.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина в ластах у воды в Петербурге

Управляющий ООО «ЛСР.Недвижимость — Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич представил соответствующую «дорожную карту» членам правительства Петербурга. Комитету по градостроительтсву и архитектуре уже поручено подготовить техзадание для конкурса.

«Подвести итоги творческого архитектурного соревнования планируется уже в 2018 году», — подчеркнули представители ЛСР. Прием заявок могут приурочить к Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет с 24 по 26 мая текущего года.

Напомним, компании принадлежат четыре участка на юге намыва Невской губы Финского залива к западу от Васильевского острова, там девелоперы планируют построить 501 271 кв. метров жилья.

Кроме того, в границах кварталов 10−13 должны появиться четыре детских садов на 675 мест и три школы на 2 тыс. 300 человек. Впрочем, источники финансирования для строительства этих объектов, сроки их появления и порядок передачи городу только предстоит «определить», замечают в Смольном.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, необходимо синхронизировать жилищное строительство с появлением социальной и транспортной инфраструктуры. На «лицевой» же части намыва — упомянутой набережной — городу хотелось бы видеть общественное пространство и прогулочную зону.

Конкурс будет ориентировать архитекторов на создание и благоустройство общественной зоны с променадом на набережной протяженностью почти 2 км. Албин считает это «здравой идеей» и предолжил пригласить в Экспертный совет градозащитников и депутатов Заксобрания

«Это тоже важно, они так же, как и мы, работают на пользу любимого города. Концепция прибрежной части с набережной должна соответствовать современным представлениям и международным практикам создания такого рода общественных пространств», — заявил чиновник.

Добавим, не все так гладко с освоением намывных территорий в Петербурге. Так, в конце марта городские власти сообщили, что недовольны ходом освоения намывных территорий в западной части Васильевского острова и могут расторгнуть соответствующий договор с другим инвестором — девелоперской компанией «Терра Нова».

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Здесь Смольный указывает на якобы невыполнение инвестором взятых на себя обязательств. Например, строит он не по единому календарному графику по всей территории, а «на отдельных участках по мере готовности и коммерческой заинтересованности различных юридических лиц». Кроме того, чиновники осознали, что, выдав разрешение на строительство многоэтажек в 445 тыс. кв. метров, им придется найти 4,7 млрд рублей из бюджета, чтобы обеспечить эти дома инфраструктурой — дорогами, школами и поликлиниками.