Донецк, 20 апреля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Украинские войска 18 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) и два раза — Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 19 апреля, сообщают пресс-службы представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Воронка. ДНР

Согласно сообщению, в ДНР под огонь попали населенные пункты Михайловка, Озеряновка, Спартак, Жабичево, Веселое, Крутая Балка, Васильевка, Трудовские, Коминтерново, Дзержинское, Ленинское. Украинские войска применяли минометы, гранатометы, стрелковое оружие различного калибра.

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Во время обстрелов были ранены три мирных жителя 1965, 1955 и 1947 годов рождений. Все раненые пересекали контрольный пункт входа-выхода «Марьинка».

В ЛНР под обстрел ВСУ попали пгт Калиново и село Пришиб.

По данным украинской стороны, за сутки были ранены двое солдат ВСУ в ходе обстрелов.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается четвертый год. Стороны периодически заключают перемирия, однако это не дает реальных результатов. Так, 30 марта было объявлено «пасхальное» перемирие, но украинские войска не уменьшили, а увеличили количество обстрелов республик.