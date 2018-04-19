Ленинградская область, 19 апреля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области определило регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По результатам конкурсного отбора региональным оператором на территории региона стало АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области», сообщили 19 апреля в областном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

Компания была образована распоряжением правительства региона в 2008 году, четверть акций принадлежит Ленинградской области. «Управление по обращению с отходами Ленинградской области» стало единственным участником конкурса.

Согласно реформе системы обращения с ТКО, к полномочиям регионального оператора на 10-летний срок отнесены сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

Теперь, согласно регламенту, региональный оператор должен до 1 января 2019 года заключить договоры со всеми участниками «мусорного» рынка, управляющими компаниями, заводами по переработке отходов и собственниками полигонов.

Новому региональному оператору предстоит наладить коммуникацию с петербургскими коллегами. Напомним, что ежегодно Ленобласть размещает около 1 млн тонн бытового мусора, образовавшегося в Санкт-Петербурге.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти высказывались в пользу того, чтобы вместе с Петербургом выбрать одного оператора на двоих — для более легкого выстраивания системы обращения с отходами. Однако идея осталась нереализованной: в Петербурге конкурс выиграло подведомственное комитету по благоустройству городское предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2).

В обязанности регионального оператора Ленинградской области войдет внедрение раздельного сбора отходов в населенных пунктах области.

На полигонах, которые окажутся под контролем регоператора, будут установлены комплексы автоматического учета. Они смогут фиксировать весовые параметры, контролировать въезд-выезд разрешенных транспортных средств. Передвижение мусора будет жестко контролироваться.

Одним из условий соглашения с региональным оператором является подключение спутниковой навигации ГЛОНАСС к региональной информационно-навигационной системе, что легализует маршрутизацию «мусорных потоков», — сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

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