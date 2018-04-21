Москва, 21 апреля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Является ли Церковь исключительно «местом удовлетворения религиозных потребностей» и, если так, то стоит ли удивляться количеству номинальных христиан, обсуждает автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Иисус Христос. Тайная вечеря

Барьер мелких религиозных подробностей, выполняемых с серьезностью неких основных душеспасительных дел — это та черта, которая стала для христианской церкви субкультурой, препятствующей ее полному культурному размыванию. Но с другой стороны, когда мы читаем о великих свершениях ранней Церкви, невозможно не задаться вопросом — как же всё это богатство было растеряно в веках? Почему на место великого духовного порыва пришла та рутина, которая зачастую подменяет собой истинные духовные свершения?

Христос заповедовал не отделяться верующим от общества, но становиться в нём «преобразующей закваской», цель которой — общество изменить. Настоящая внутренняя культура христианской общины в ранние эпохи подверглась агрессивному воздействию среды, на евангельский призыв слетелись многие яркие харизматики, да и просто духовные авантюристы, которые ставили возможность покрасоваться выше общего дела. Еще апостолы в своих посланиях Церкви предупреждали об опасности такого пути и увещевали обуянных излишним личным энтузиазмом. Недаром апостол Павел писал:

«В церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить».

Но умное наставление с веками сменилось во многом четким исполнением регламента.

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