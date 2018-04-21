Почему Христос заповедовал верующим не отделяться от общества
Москва, 21 апреля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Является ли Церковь исключительно «местом удовлетворения религиозных потребностей» и, если так, то стоит ли удивляться количеству номинальных христиан, обсуждает автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.
Барьер мелких религиозных подробностей, выполняемых с серьезностью неких основных душеспасительных дел — это та черта, которая стала для христианской церкви субкультурой, препятствующей ее полному культурному размыванию. Но с другой стороны, когда мы читаем о великих свершениях ранней Церкви, невозможно не задаться вопросом — как же всё это богатство было растеряно в веках? Почему на место великого духовного порыва пришла та рутина, которая зачастую подменяет собой истинные духовные свершения?
Христос заповедовал не отделяться верующим от общества, но становиться в нём «преобразующей закваской», цель которой — общество изменить. Настоящая внутренняя культура христианской общины в ранние эпохи подверглась агрессивному воздействию среды, на евангельский призыв слетелись многие яркие харизматики, да и просто духовные авантюристы, которые ставили возможность покрасоваться выше общего дела. Еще апостолы в своих посланиях Церкви предупреждали об опасности такого пути и увещевали обуянных излишним личным энтузиазмом. Недаром апостол Павел писал:
«В церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить».
Но умное наставление с веками сменилось во многом четким исполнением регламента.
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