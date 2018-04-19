Иркутск, 19 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Послание губернатора Иркутской области — программный документ, который глава региона ежегодно представляет депутатам заксобрания Иркутской области, общественности и членам правительства — сегодня, 19 апреля, должен был озвучен дважды. На этом настаивали местные депутаты, которые захотели заранее ознакомиться с материалами послания, хотя раньше этот вопрос никогда не поднимался, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Иркутск

Те, кто следит за политическими событиями в Приангарье, понимают, что на практике имеет место очередная политическая атака на губернатора-коммуниста Сергея Левченко, возобновившаяся на фоне стартовавших праймериз «Единой России» и кампании по выборам депутатов законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Но глава региона, судя по содержанию доклада, показал себя весьма достойно, а приглашение депутатов просто проигнорировал. Вместо выступления на сессии был показан видеосюжет про губернатора.

Между тем, в начале своего публичного выступления Сергей Левченко напомнил о чём он говорил год назад:

«Иркутская область не должна равняться на середнячков, мы обязаны быть в числе лидеров, а не догоняющих. Убежден в этом и сейчас. У нас еще много системных проблем, которым не два и не три года, есть направления, в которых мы преуспели, а есть — где отстаем. Так вот, отставать — значит проигрывать. А мы нацелены на победу!».

Экономика: уверенный рост

Назвав Иркутскую область регионом самодостаточным и сильным, губернатор подчеркнул, что в 2017 году экономика области показала уверенный рост, и что большинство макроэкономических индикаторов улучшили свое значение относительно рекордного по многим показателям 2016 года. Из значимых показателей было озвучено то, что валовой региональный продукт за прошлый год в сопоставимых ценах вырос на 3,4 процента и составил 1 трлн. 236,6 млрд рублей.

«Прирост по этому показателю за два года составил 6,3 процента. Это почти в пять раз больше среднероссийского роста», — сказал Сергей Левченко.

По его словам, если оценивать суммарный рост доходов бюджета за два года (с момента принятия антикризисного плана), то цифра получается весьма впечатляющая: рост более чем на 30 миллиардов рублей (почти треть больше областного бюджета 2015 года).

Инвестиции: самолёты и газ

Что касается социальных задач, то по мнению губернатора, они неразрывно связаны выполением крупных инвестиционных проектов. К таковым он отнёс создание ближне-среднемагистрального самолета MC-21,

«К 2020 году стоит задача выпуска 10-ти самолетов, к 2023 году — 35-ти, а к 2025−2026 годам — выход на максимальный объем», — подчеркнул Сергей Левченко.

Важным стратегическим направлением он считает газодобычу и газификацию региона.

«Знаю, что есть скептики по этому вопросу, но скажу вам — мы последовательно, шаг за шагом идем этим путем. В 2017 году мы достигли значимого продвижения в вопросе газоснабжения и газификации Иркутской области. В целях ускорения подачи газа в поселок Жигалово ПАО «Газпром» принято решение о вводе в эксплуатацию участка газопровода «Ковыкта — Жигалово», что позволит обеспечить поставку газа в Жигалово в максимально короткий срок», — подчеркнул глава области.

Кстати, подключение потребителей посёлка Жигалово, по его мнению, можно рассматривать как первый этап строительства магистрального газопровода «Ковыкта — Саянск — Иркутск».

"Благодаря этому газопроводу в Иркутской области появится новый сектор промышленности — газохимический комплекс. В текущем году мы начали работу совместно с ПАО «Газпром» и предприятиями региона по разработке технико-экономического обоснования строительства на нашей земле газохимических производств. Недавно я встречался с Алексеем Миллером, председателем правления ПАО «Газпром», мы обсудили долгосрочные перспективы совместной работы по газификации региона и развитию рынка газомоторного топлива.

Сейчас Газпром формирует крупный центр газодобычи на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Планируется, что в конце 2022 года газ этого месторождения начнет поступать в магистральный газопровод «Сила Сибири», часть которого будет проложена в Иркутской области», — проинформировал губернатор Иркутской области.

Читайте также: «Сила Сибири» идёт в Забайкалье

Зерновой кризис и чёрные лесорубы

Говоря об одной из самых больных проблем региона — незаконных лесозаготовках, Сергей Левченко напомнил о стартовавшем в конце прошлого года пилотном проекте по маркировке всей заготавливаемой в регионе древесины и одновременном усилении борьбы с незаконными рубками.

«Благодаря проделанной работе впервые за много лет мы увидели снижение незаконных рубок. И это с учетом увеличения объемов лесозаготовки. Назову вам такую цифру: на текущий момент снижение объемов незаконных рубок составило более 53 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. Этот, на мой взгляд, очень важный показатель — заслуга не только Правительства области, в том числе министерства лесного комплекса, но и правоохранительных органов. Совершенно точно, что мы продолжим начатую работу и будем ее совершенствовать», — сказал губернатор.

Не была обойдена его вниманием и аграрная проблема, возникшая на зерновом рынке России в связи с катастрофическим падением цен.

«Уже сейчас Иркутская область в избытке производит пшеницу, однако она остаётся невостребованной внутри региона. Поэтому в наших планах продолжить активно начавшийся в 2017 году экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж и наладить переработку в регионе», — отметил Сергей Левченко.

Байкальский вопрос

Проблемы озера Байкал в губернаторском докладе были упомянуты дважды. В первом случае речь шла о восстановлении популяции омуля:

«В 2017 году мы начали зарыбление байкальским омулем Братского водохранилища, впервые в реку Белая было выпущено 150 тыс. штук подрощенной молоди омуля. Сейчас уже совершенно очевидно, что необходимо усилить рыбоохранные мероприятия и увеличить объемы искусственного воспроизводства байкальского омуля.

Поручаю региональному министерству сельского хозяйства обеспечить все необходимые условия для создания новых и развития действующих рыбоводных заводов. Уверен, что системное решение проблемы воспроизводства омуля позволит стабилизировать ситуацию и больше не прибегать к таким радикальным мерам, как запрет промысла».

Читайте также: «Катюша» с китайским акцентом: законы не поспевают за пожирателями Байкала

О турбизнесе и китайцах:

«В последние годы мы столкнулись с увеличением туристического потока, в большей степени за счет китайских туристов, однако такая антропогенная нагрузка на берега Байкала не соотносится с экономической отдачей для региона, в том числе из-за нелегального бизнеса.

Работа по выявлению субъектов туристской деятельности, осуществляющих ее незаконно, проводилась и в 2017 году, но совершенно очевидно, что ее нужно усиливать. И эта задача, в том числе, муниципалитетов, которые ведают земельными отношениями».

Читайте также: «Свинство» и туристы: беды «маленького» и «большого» Байкала

Своё выступление Сергей Левченко завершил строчкой известного персидского поэта Нуриддина Джами:

«Один язык у нас, а уха — два, чтоб слышать много, но беречь слова».

Тем самым он призвал присутствующих беречь слова, но не беречь своих сил, «чтобы сделать Иркутскую область процветающим, крепким и развивающимся регионом».

Напомним, 63-летний Сергей Левченко стал первым в России (после возврата всенародных выборов глав регионов) губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшим на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Несмотря на то, что полномочия Левченко на посту губернатора истекают 2020 году, его неоднократно «отправляли» в отставку. Озвученный ранее прогноз о том, что давление на губернатора будет нарастать по мере приближения дня выборов в марте 2018 года можно считать оправдавшимся. Но и после президентских выборов спокойной жизни в кресле губернатора Сергей Левченко вряд-ли дождётся.