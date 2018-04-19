Ялтинский международный экономический форум стартовал в Крыму сегодня, 19 апреля. В этом году он пройдет уже в четвертый раз, его участниками станут около трех тысяч человек. По данным организаторов, предварительные заявки на участие поступили от представителей 70 государств. ИА REGNUM предлагает читателям онлайн трансляцию с церемонии открытия IV Ялтинского международного экономического форума.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

10:25 19.04.2018 Форум в Крыму впервые прошел в 2015 году как ответ на введенные в отношении полуострова западными странами санкции. С тех пор форум проводится ежегодно, с каждым разом привлекая все больше участников и гостей.

10:27 19.04.2018 В этом году многочисленные представители СМИ и участники мероприятия отмечают непривычно низкую организационную работу форума, из-за чего у людей возникли дополнительные проблемы с регистрацией и аккредитацией. Связано это с тем, что проведением мероприятия занимается не одна организация, как это было ранее, а две: фонд ЯМЭФ и Фонд «Крымконгресс», которые до начала мероприятия не смогли скоординировать свои действия.

10:29 19.04.2018 «Гости нашего форума представляют страны, население которых в общей сложности превышает 3 млрд человек. Это факт вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма», — поделился с журналистами своим мнением глава РК Сергей Аксёнов, отметив, что на площадке ЯМЭФ пройдёт заседание Международной ассоциации друзей Крыма.

10:33 19.04.2018 О том, что ждут в Крыму от очередного Ялтинского форума, читайте здесь: В Ялте открывается четвёртый международный экономический форум

10:43 19.04.2018 Торжественная церемония открытия Ялтинского экономического форума началась.

10:48 19.04.2018 Гости мероприятия расслаблены, министр финансов Крыма (в белом) Ирина Кивико слушает руководителей республики и попивает кофе с печеньем.

10:50 19.04.2018 Читайте также: Крым разбивает мифы о своей международной изоляции

10:53 19.04.2018 Одной из главных тем ЯМЭФ станет послевоенное возрождение Сирии и это наталкивает на определённые исторические параллели. «Ялта, которая 73 года назад принимала всемирно известную крымскую конференцию великих держав, во многом определивших современное мироустройство, в наши дни вновь становится одним из важных центров интеграции и сотрудничества разных стран», — сказал в своем выступлении на церемонии открытия глава РК Сергей Аксёнов. [[[picture3]]]

11:06 19.04.2018 Торжественная церемония официального открытия четвёртого международного экономического форума завершается традиционной процедурой гашения тематической почтовой открытки.

11:06 19.04.2018 Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский заверил присутствующих, что марок хватит всем.

11:11 19.04.2018 Поприветствовали участников ЯМЭФ также президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутат немецкого Бундестага Маркус Фронмайер, вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер, сопредседатель Фонда ЯМЭФ Андрей Назаров, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.

11:15 19.04.2018 В рамках открытия форума состоялось также подведение итогов конкурса «Предприниматель года» и награждение победителей. Лучшим предпринимателем года в Крыму в этом году был признан учредитель торгово-промышленной компании «Инфокар» Алексей Чередников.

11:16 19.04.2018 Торжественная церемония открытия ЯМЭФ подходит к концу. Участникам дали пять минут на кофе. И дальше стартует проведение многочисленных секций, на которых будут обсуждаться самые актуальные вопросы развития Крыма, России и мира.

11:22 19.04.2018 Отметим, что всего в рамках форума запланировано 67 мероприятий, в том числе 40 — вошли в деловую программу форума.

11:27 19.04.2018 Так, хотя официальное открытие Ялтинского форума состоялось сегодня, но фактически форум начал работу на пару дней раньше. Уже с 17 апреля стартовали молодежные программы: в числе тем «Молодежных встреч ЯМЭФ «Будущее мира и России глазами молодежи» — «Мир, безопасность и верховенство права», «Перспективы технологии блокчейн», «Зеленое» будущее России и мира» и другие.

11:27 19.04.2018 19 апреля на площадке форума начали работать сразу несколько выставок — «Крым — территория успеха», выставка компаний-участников форума. В рамках форума запланирован и фестиваль национальной кухни.

11:29 19.04.2018 Кофе-брейк завершен. Начинает работу секция по обсуждению стратегии развития Крыма до 2030 года.

11:29 19.04.2018 Гости смотрят красочную музыкальную презентацию экономических и инфраструктурных достижений полуострова последних лет: масштабное строительство Крымского моста, современного международного аэропорта «Симферополь», трассы «Таврида», десятка больниц, школ и детсадов.

11:33 19.04.2018 По словам сопредседателя организационного комитета ЯМЭФ Андрея Назарова, ожидается, что в этом году в рамках форума будут заключены соглашения на общую сумму в 150 млрд рублей.

11:38 19.04.2018 Начали работу секции «Будущее начинается сегодня», «Инфраструктура комфорта: новый этап развития городов», «Цифровая долина» — локомотив национальной цели цифровой трансформации», «Через спорт к интеграции». В числе обсуждаемых тем также — российско-германский экологический диалог, опыт построения благоприятного инвестиционного климата в российских регионах. Также проходит круглый стол по теме: «Инновации в дорожном строительстве».

11:41 19.04.2018 Между тем, спикеры секции по обсуждению стратегии развития Крыма пытаются выяснить, какими механизмами пользуется федеральный центр, чтобы нивелировать негативные факторы развития российского полуострова. Помимо этого обсуждается вопрос возможности продления федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

11:46 19.04.2018 Приветствие участникам, гостям и организаторам IV Ялтинского международного экономического форума направил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Сегодня в Ялте вновь встречаются видные политики, представители предпринимательских, экспертных кругов и общественных организаций из разных стран, чтобы обсудить актуальные проблемы всестороннего развития Крыма, другие вопросы социально-экономической повестки. Рассчитываю, что, как и прежде, форум вызовет большой интерес наших зарубежных партнёров, даст старт новым проектам в высокотехнологических отраслях экономики, в сфере культуры, экологии, туризма, строительства», — говорится в телеграмме главы государства.

11:48 19.04.2018 В рамках секции по обсуждению развития Крыма остро обсуждается вопрос обеспечения полуострова водой. Специалисты напоминают, что вопрос водоснабжения северной части полуострова до сих пор не решён. Звучат предложения включить этот крупный проект в ФЦП развития Крыма и Севастополя. Власти республики должны приложить максимум усилий, чтобы это произошло.

12:06 19.04.2018 Форум в Ялте проводится, напомним, с 2015 года. Например, в прошлом году были подписаны инвестиционные соглашения на сумму около 100 млрд рублей. А в числе примеров уже реализованных проектов — строительство нового терминала аэропорта «Симферополь». Соглашение о реализации этого проекта было подписано в 2016 году, в рамках второго ЯМЭФ, а 16 апреля этого года он принял первых пассажиров.

12:12 19.04.2018 Ещё в ноябре новый терминал аэропорта выглядел вот так — на строительстве побывала корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая. А теперь он принимает и отправляет пассажиров.

12:14 19.04.2018 Крыму необходимо активное развитие портовой инфраструктуры и яхтенного бизнеса. Однако только за госсчёт, без участия частного капитала, — это нереально, считают участники форума. «К сожалению в Крыму по большому счёту два проекта реализуются с участием государства и бизнеса: новый симферопольский аэропорт и две ТЭЦ, которые будут построены в самое ближайшее время. Других аналогичных серьёзных проектов — нет и это очень плохо», — говорят спикеры секции, посвященные обсуждению стратегии развития Крым.

12:17 19.04.2018 Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») поддерживает создание в Крыму криптовалютного офшора. «Местные компании нуждаются в инвестициях, и привлечение их через токены — это хороший вариант», — сказал Аксаков в кулуарах форума. Читайте также: Законопроект о майнинге и криптовалютах внесен в Госдуму

12:19 19.04.2018 А мы тем временем напомним, что накануне ЯМЭФ появилась информация о том, что Бельгия вложит в развитие портовой инфраструктуры Крыма более 50 миллионов евро. По информации организаторов, сегодня на экономической площадке в Ялте присутствует крупная делегация из этой европейской страны. Возможно, в ближайшее время амбициозные планы станут реальностью.

12:21 19.04.2018 «IV Ялтинский международный экономический форум официально открыт, 3 тыс. участников из 70 стран — о какой изоляции мы говорим?.. И в успехе принятых на площадке решений никто не сомневается, на строительство нового терминала «Крымской волны» ушло всего 2 года, а вчера он уже принял первый международный рейс из Дамаска!» — написал в соцсети сопредседатель Фонда ЯМЭФ Андрей Назаров.

12:31 19.04.2018 По словам заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса, крымский курортный город Евпатория может стать одной из площадок по реализации проекта «Умный город». «Республика Крым, как площадка для апробации всех идей и инициатив, должна участвовать в проекте. Можно попробовать сделать Евпаторию пилотным «Умным городом», — отметил чиновник.

12:36 19.04.2018 Крымский город Ялта и сирийский город Латакия подписали соглашение, в рамках которого между городами-побратимами будут развиваться морские перевозки, сообщил губернатор Латакии Ибрагим аль-Салем. «Соглашение о побратимстве откроет новые перспективы для сотрудничества Крыма и провинции Латакии. Это касается и снижения стоимости морской перевозки сирийской продукции в Россию и российской продукции в Сирию», — сказал он. Подробности в материале: Ялта и Латакия подписали соглашение о развитии морских перевозок

12:53 19.04.2018 Основные мероприятия Ялтинского экономического форума, по традиции, проводятся в отеле «Мрия Резорт». Но в этом году появились и новые площадки — часть мероприятий проводится, например, в Ливадийском дворце. Это — зал Ливадийского дворца, где в 1945 году состоялась знаменитая Ялтинская конференция стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Фото — корреспондента ИА REGNUM Марины Каширской.

12:58 19.04.2018 Иностранные гости ЯМЭФ против антироссийских санкций. По мнению представителя Австрии, вице-мэра австрийского города Линц Детлефа Виммера, необходимо, чтобы взаимные интересы европейских стран были бы на первом месте.

12:59 19.04.2018 «Если многие страны, регионы последуют нашему примеру, и шаг за шагом будут менять жёсткую санкционную политику, мы сможем сделать друг для друга много хорошего. Я за взаимодействие и сотрудничество, поэтому очень рад, что Австрия не принимает участие в высылке российских дипломатов», — отметил австриец.

13:01 19.04.2018 Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») рассказал, почему не стоит рассчитывать на скорое появление ВТБ, Сбербанка и других государственных финансовых организаций в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Жалобы по поводу доступа к услугам ВТБ и Сбербанка в Крыму поступают регулярно и тему обсуждают часто. Подробности в материале: В Госдуме объяснили, почему госбанки не придут в Крым скоро

13:06 19.04.2018 «Сейчас сложное время, очень много конфликтов. Ялтинский форум стал местом встречи представителей различных государств, где можно спокойно обмениваться мнениями, и это очень важно», — заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

13:15 19.04.2018 Помимо прочего, немецкого политика Маркуса Фронмайера поразил новый международный аэропорт «Симферополь», который был введён в эксплуатацию в начале этой недели. Иностранному гостю есть с чем сравнить, поскольку в Берлине воздушную гавань не могут возвести уже много лет. «Я действительно под впечатлением. Новый аэропорт построили очень быстро. В Берлине мы много лет его строим, но таких успехов ещё не достигли. А тут за такой короткий срок», — удивляется депутат Бундестага.

13:23 19.04.2018 Подробности заседания секции, посвященной стратегии развития Крыма до 2030 года — читайте здесь: ФЦП Крыма предлагают продлить из-за нерешённых проблем с водой

13:26 19.04.2018 Замглавы Минстроя Андрей Чибис в ходе форума рассказал о задаче обеспечить и технологические, и юридические решения, чтобы в течение шести лет постепенно перейти «на абсолютно цифровой учет потребления коммунальных услуг». Читайте также: Минстрой предложил замену радиоточкам в квартирах

13:41 19.04.2018 Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, выступая на Ялтинском экономическом форуме, говорил о необходимости докапитализации микрофинансовых организаций, работающих на территории Крыма, за счет государства. Речь идет о сумме не менее чем один миллиард рублей.

13:47 19.04.2018 Сегодня же замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис анонсировал выделение Крыму и Севастополю дополнительные средства на расселение ветхого и аварийного жилья — эта проблема на полуострове стоит крайне остро. Сколько именно будет выделено, Чибис не уточнил. Зато отметил, что для решения вопроса нужно привлекать и частные инвестиции, «которые связаны с реновацией».

13:51 19.04.2018 Предпринимателям республики Крым следует обратиться в Минфин РФ с тем, чтобы ведомство позволило им докапитализировать микрофинансовую организацию с госучастием, которая предоставляет кредиты малому и среднему бизнесу. Об этом в ходе Ялтинского международного экономического форума заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. Так, например, уставный фонд такой МФО в Татарии достигает 1,8 млрд рублей, в Московской области его размер превышает 2 млрд рублей. Об этом: Крыму советуют попросить Минфин докапитализировать МФО на 1 млрд рублей

14:05 19.04.2018 Крым в ближайшие несколько лет может стать самым экономически развитым и высокотехнологичным регионом России, заявил 19 апреля директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития РФ Вадим Павлов. «Надеюсь, что через какое-то количество лет здесь реально будет российская Калифорния», — заявил Павлов в рамках Международного экономического форума в Ялте. Он отметил, что Крым может стать самым зелёным, свободным, творческим, экономически развитым и высокотехнологичным регионом страны. Читайте подробнее: «Российская Калифорния»: в Минэкономразвития РФ рассказали о будущем Крыма

14:05 19.04.2018 В работе форума был сделан небольшой перерыв на обед. С 14:00 вновь начинается работа секций, в числе тем — «Крым после ФЦП», «Интеграция Крыма в глобальную торговлю», «Стратегия развития строительной отрасли России», «Экология и качество жизни». Также участники форума обсудят проблемы цифровой безопасности и попытаются ответить на вопросы, какая экономическая политика нужна России.

14:24 19.04.2018 В реализации проекта «Умный город» в Евпатории могут принять участие австрийские специалисты. Об этом рассказал журналистам сегодня замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис. Он отметил, что в Австрии есть опыт по реализации подобных проектов. «Я не знаю пока порядок цифр. Программа рассчитана на пять лет», — рассказал ИА Крыминформ глава администрации Евпатории Андрей Филонов.

14:25 19.04.2018 После обеда участники форума уже не так активны, как в первой половине дня

14:27 19.04.2018 Почти все основные спикеры уединились для переговоров в закрытой зоне. Прессе там не место.

14:31 19.04.2018 Вот такая система безопасности встречает гостей на каждом шагу

14:42 19.04.2018 Отель Мрия — роскошь на фоне разрухи. Вот первая мысль, которая приходит в голову после посещения этого замечательного места.

14:42 19.04.2018 Говорят, одноместный номер с видом на стройку стоит 17 тысяч рублей в сутки. С видом на море — 18.

14:46 19.04.2018 А вот этот робот является официальным представителем крымского банка. Наверное, уговаривает гостей взять кредит… Корреспонденту ИА REGNUM Александру Дремлюгину удалось познакомиться с роботом ‑ и сфотографировать его.

14:48 19.04.2018 Организаторы так далеко разместили секции, на которых обсуждают жизнь Крыма после ФЦП и необходимую для России экономическую политику, как будто специально хотели, чтобы никто туда так и не дошёл!

14:58 19.04.2018 Заявления немецких бизнесменов об ущербности политики ограничений в отношении России «подтверждают раздражение и усталость Европы от навязанных Вашингтоном и Брюсселем антироссийских санкций». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя слова зарубежных участников экономического форума, который проходит в Ялте. «Большое внимание зарубежных бизнесменов, политиков и экспертов к форуму в Крыму, а также широкий спектр обсуждаемых на нем совместных проектов, говорят о растущей инвестиционной привлекательности перспективного российского региона и разрушают миф об изоляции нашей страны», — отметил также парламентарий.

14:59 19.04.2018 Кстати, предложение о реализации в Евпатории пилотного проекта «Умный город» тут же нашло поддержку у главы Крыма Сергей Аксёнова. Он напомнил о поручении президента РФ в части возрождения славы Евпатории как всероссийского детского курорта, и добавил, что эти два проекта могут быть реализованы совместно, сообщила пресс-служба главы РК.

15:01 19.04.2018 На Ялтинском форуме в этом году обнаружились представители Великобритании и даже Украины. Фамилии гостей из этих стран не называются, пишет «Крыминформ».

15:02 19.04.2018 А вот так проходят секции форума после обеда.

15:09 19.04.2018 Приветствие и добрые пожелания участникам форума — от президента России Владимира Путина.

15:21 19.04.2018 Вечером на форуме обещают представить проект «Винная дорога Крыма» — ряд гастрономических турмаршрутов, которые призваны способствовать экономическому развитию многих уголков полуострова.

15:25 19.04.2018 Кстати о туризме: конечно, одной из тем обсуждения на полях форума стал запуск движения по мосту через Керченский пролив — одному из самых масштабных проектов не только для Крыма, но для всей России. По прогнозам министра экономического развития Крыма Натальи Чабан, после ввода моста турпоток на полуостров вырастет на 40%, до 10 миллионов человек в год — по итогам 2015 года Крым посетили 5,4 млн туристов.

15:36 19.04.2018 Вообще нынешний экономический форум в Ялте пропитан либерально-экономической идеологией своих старших собратьев из Санкт-Петербурга и Москвы. К сожалению, сегодня корреспонденту ИА REGNUM так и не довелось услышать реальные практические мысли по поводу укрепления отечественной экономики, росту уровня реального производства, освобождению российской финансовой системы из-под внешних факторов и т.д. Пока в эфире преимущественно обсуждаются виртуальные прожекты, о которых говорится на таких мероприятиях каждый год.

15:59 19.04.2018 Впрочем, темами форума стали не только вопросы экономического развития и бизнес-сотрудничества, но и, например, детского спорта. Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, как сообщает пресс-служба КФС, поблагодарил Минспорта РФ, которое, по его словам, с момента вхождения Крыма в состав России помогает развивать футбол в республике. «Символично, что в год проведения Чемпионата мира по футболу, в нашей республике был объявлен Год детско-юношеского футбола, в рамках которого мы уже провели крупный детский турнир «Крымская весна», в котором приняли более 700 детей различных возрастов. В этом году традиционный весенний турнир «Арена Евпатория Кап» собрал рекордное количество команд: на соревнование приехали 86 команд из разных регионов России и ближнего зарубежья. Уже стартовал муниципальный этап турнира на Кубок Главы Республики Крым среди команд общеобразовательных заведений. В нем принимают участие 250 команд. Также впервые в Крыму пройдет турнир «Кубок выпускников-2018», в котором сыграют выпускные команды детско-юношеских спортивных школ».

16:06 19.04.2018 Майнинг в Крыму невозможен, но в регионе вполне может быть криптобиржа, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») на Ялтинском международном экономическом форуме. «Электростанции не справляются, пока это (майнинг криптовалют) невозможно», — сказал парламентарий. Подробности в материале: Аксаков: Для Крыма майнинг — иллюзия, а криптобиржа и ICO — реальны

16:08 19.04.2018 А вот и реальные экономические предложения: греческие партнёры советуют создать в Крыму контейнерный хаб, который будет развивать логистическую инфраструктуру полуострова. «Очень много кораблей спускаются с грузами в российские порты и уходят обратно пустыми. Сделайте контейнерный хаб в Керчи, чтобы загружать суда. Это поможет разгрузить автомобильный и железнодорожный транспорт и обеспечит работой речной флот России, дав возможность импорта и экспорта продукции в Крым», — отметил вице-председатель Греко-Русского альянса Греции Илиас Метоикидис.

16:22 19.04.2018 Российская ассоциация криптовалют и блокчейна готовит проект внедрения в Крыму региональной криптовалюты, опыт региона может быть оформлен законодательно и стать рамочным для других субъектов РФ. Программа может быть оформлена в законодательную инициативу после принятия пакета федеральных законов в сфере цифровизации экономики. Читайте также: Крымские криптовалюта и блокчейн может стать образцом для регионов

16:27 19.04.2018 Также читайте подробности форума: Греция предлагает построить контейнерный хаб в Керчи

16:47 19.04.2018 На полях Ялтинского форума 19 апреля видели вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака. Говорят, что Козак прибыл на форум в роли тайного гостя — его визит не афишируется.

16:50 19.04.2018 Между тем, копилка соглашений и договоренностей, достигнутых на форуме, активно пополняется. Врио главы администрации Ялты Алексей Челпанов и мэр бенинского города Абомей-Калави Жорж Бада подписали меморандум о сотрудничестве. «Соглашение предусматривает организацию обменов между городами в сферах образования, культуры и спорта, туризма, курортов, экологии, торговли и совместной выставочной деятельности», — цитирует «Крыминформ» председателя постоянного депутатского комитета Ялтинского городского совета по вопросам развития курорта и здравоохранения, внешне-побратимским связям и охране окружающей среды Любовь Грибкову.

16:57 19.04.2018 Планируют развивать отношения с Крымом и ближайшие соседи — например, Краснодарский край, делегация которого также находится сегодня в Ялте. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в рамках Ялтинского форума планируется обсудить совместные проекты в сфере санаторно-курортного комплекса. «Сейчас Кубань и Крым связывают теплые и дружеские отношения. Мы сотрудничаем в туристической сфере, сельском хозяйстве, промышленности. И уже совсем скоро станем еще ближе — берега наших регионов соединит Крымский мост», — сказал Кондратьев.

17:11 19.04.2018 Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил создать государственную корпорацию для экспортно-импортных отношений с США, в частности, торговли природными ресурсами, титаном и редкими видами металлов.

17:15 19.04.2018 «Такую торговую корпорацию можно было бы наделить исключительным правом на ведение экспортно-импортных операций с США по тем товарным позициям, в которых американцы весьма нуждаются. При этом с её помощью можно будет открыть «окно», через которое европейские страны смогут ввозить на территорию РФ свои продовольственные товары, импорт которых сегодня ограничен», — отметил Георгий Мурадов. По его убеждению, такой механизм мог бы поспособствовать отмене международных санкций.

17:46 19.04.2018 В рамках Ялтинского форума председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Крым и Южная Осетия, как отмечалось, намерены развивать взаимодействие по самым разным направлениям. «Продолжением нашего диалога могло бы стать подписание между парламентами регионов соглашения о сотрудничестве, которое на бумаге закрепит наши намерения», — сказал Бибилов.

17:50 19.04.2018 Ещё одна важная встреча главы крымского Госсовета — с депутатами Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии». Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, Владимир Константинов назвал их приезд в Крым важным политическим и гражданским шагом. Крым и регионы Германии могут сотрудничать в сфере высоких технологий, области экологических проектов, организации медицинского туризма и многих других направлениях, говорилось на встрече.

18:15 19.04.2018 Власти Крыма ищут инвесторов для создания сети автокемпингов на Черноморском побережье, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в ходе Ялтинского форума. По оценкам экспертов, на создание одного кемпинга требуется в среднем 2 млн рублей, а его ежемесячная прибыль может достигать 440 тыс. рублей. Власти полуострова с открытием Керченского моста ожидают наплыва туристов, путешествующих на автомобилях. Подробности в материале: Крым ищет инвесторов для создания сети автокемпингов

18:41 19.04.2018 В Госдуме видят перспективы для появления в Крыму крупного частного банка независимо от позиции ЦБ. Кредитная организация может быть создана на базе МФО. При этом в комитете по финрынку полагают, что не стоит рассчитывать на скорое появление на полуострове ВТБ, Сбербанка и других государственных финансовых организаций. Читайте также: В Крыму может появиться крупный частный банк

18:51 19.04.2018 Пресса заждалась губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

18:57 19.04.2018 Делегаты ЯМЭФ призывают страны Запада прекратить информационную войну и наладить диалог с Россией. «Делая ставку на политику с позиции силы, руководство США и европейских стран игнорирует поучительный опыт послевоенных международных отношений… Мы обращаемся ко всем здравомыслящим и прагматичным европейским политикам с призывом принять неотложные меры по обеспечению мира и безопасности, устранения причин вооруженных и санкционных конфликтов в Европе и других районах мира, а также прекращения попрания прав народов и информационной агрессии», — зачитали представители Крыма и иностранных гостей полуострова текст итоговой декларации, принятой на заседании секции «Россия — ЕС: механизмы преодоления кризиса».

19:00 19.04.2018 Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров сообщил о подписании на ЯМЭФ большого числа соглашений о партнерстве московского и крымского бизнеса в рамках «Делового Хаба». Также была предложена программа бизнес-сотрудничества двух регионов, по сути открыть филиал крымской СЭЗ в Москве, где компании смогут юридически регистрировать бизнес в столице, а фактическую работу вести в Крыму. «К тому же предприниматели получат определенные преференции и «налоговые каникулы», когда сумма налога, которым облагается бизнес в Москве, вернется в бюджет города только через 10 лет. А до этого момента предприниматель будет использовать эти средства, вкладывая их в развитие бизнеса в Крыму», — написал Назаров в соцсети.

19:01 19.04.2018 Участники ялтинского форума уверены, что «антироссийские и антикрымские санкции США, ЕС и Украины, принятые в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН, и методы экономического давления ограничивают и разрушают культурные, социально-экономические и гуманитарные права людей, вековые дружественные связи между народами».

19:11 19.04.2018 Читайте также: Антироссийские и антикрымские санкции разрушают вековую дружбу народов

19:24 19.04.2018 Между тем, официальная часть первого дня Ялтинского международного экономического форума завершилась. Основное общение спикеров с журналистами решили провести завтра, 20 апреля.

19:30 19.04.2018 На 20 апреля запланировано несколько пленарных заседаний — на темы «Будущее глазами молодежи», «Будущее России» и «Будущее мира». Также в программе — заседание уполномоченных Российской Федерации по правам предпринимателей и заседание международной ассоциации «Друзья Крыма». В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов должен встретиться с иностранными журналистами, прибывшими на форум.

21:39 19.04.2018 Говорить о появлении собственной криптовалюты в Крыму, как и о появлении собственных криптовалют регионов РФ пока рано, поскольку закон должен быть единым для всей территории РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Крым мог бы стать активной пилотной площадкой для проведения ICO. Читайте подробнее: Аксаков: Говорить о появлении региональных криптовалют в РФ преждевременно