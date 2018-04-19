Москва, 19 апреля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Реальная ситуация с затруднениями в московском уличном движении в час пик не совпадает с данными, отражаемыми в сервисе «Яндекс-Пробки». Об этом заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорога

Согласно выкладкам ЦОДД, 10-балльные заторы 18 апреля по версии «Яндекс.Пробок» — лишь условный расчётный показатель, который не совпадает с реально происходящим на трассах столицы.

«Показатель «Яндекса» в 10 баллов не отражает реальную картину с движением в городе — средняя скорость при этих баллах обычно составляет 21 км/час. При этом скорость движения городского транспорта в самый загруженный период составляла 23 км/час», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что максимальный балл пробок в Москве, по расчётам ЦОДД, не превышал 18 апреля уровня в девять баллов. Отметим, на 08:00 утра 19 апреля, согласно данным «Яндекса», уровень пробок в Москве составляет четыре балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2017 года эксперты компании «Яндекс» проанализировали дорожную ситуацию в Москве за пять лет. Их выводы были опубликованы на сайте компании. За весь период исследования наивысший средний балл пробок в центре столицы был отмечен в 2017 году. В остальном, дорожная ситуация мало чем отличается от ситуации прошлого, 2016 года.

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