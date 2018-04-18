Афины , 18 апреля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. В Греции арестован главарь международной организованной преступной группировки, которая специализировалась на кражах, грабежах и вымогательстве во Франции и Греции, заявили в полиции Греции, 18 апреля сообщает The Associated Press.

Keith Allison Арест

В заявлении полиции говорится, что в северном греческом городе Салоники удалось задержать 57-летнего гражданина Грузии и еще 14 подозреваемых. В операции принимали участие более 100 сотрудников полиции.

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Группировка была причастна к совершению наиболее крупных краж со взломом в истории Греции, заявил представитель полиции Авраам Айватцидис.

Напомним, в 2017 году преступная группировка совершила по меньшей мере 56 краж в Салониках, похитив предметы общей стоимостью более $1 млн. Еще 17 подозреваемых членов преступной группировки были арестованы во Франции за кражи со взломом в Бретани и Нормандии.