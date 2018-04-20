Москва, 20 апреля, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Если президент страны определил стратегию, то есть ли у правительства лучший шанс продемонстрировать свою эффективность, изложив меры по реализации этой стратегии? Почему Дмитрий Медведев не воспользовался таким шансом в своем отчетном выступлении, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Послание президента Путина очевидно стало забалтываться — такой вывод можно сделать из речи Медведева, посвященной отчету правительства. Поэтому речь и звучала в таком прощальном ключе — подводились итоги, похожие на мемуары о шестилетнем единоличном правлении, а для будущего страны места не нашлось. Одним из важнейших, как оказалось, и по степени вреда тоже, нововведений, принятых Медведевым, была минимизация коллегиальности правительства, замена принципа, предусматривавшего обсуждение, на принятие решений узким кругом заместителей главы правительства. Показателен и пример голословного утверждения за ярким и одновременно пустым высказыванием Медведева:

«За шесть лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия, — причём в условиях, когда на них никто не давил, когда они были в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкций, ограничений целенаправленно замедлить их развитие».

Что это за «умозрительная страна», прошедшая наш путь за десятки лет? Впрочем, так и многие конкретно поставленные перед правительством РФ цели заменялись общими рассуждениями на заданную тему. А тем временем выполнение задач срывалось или откладывалось на неизвестный период, как это было, например, в отношении рейтинга Всемирного банка. Занятое 35-е место при запланированном 20-м было объявлено «очень хорошим результатом». Но вопрос «импортозамещения» при принятии правительственных решений стоит еще острее. Доколе планы развития для России будут предоставляться на аутсорсинге зарубежными, пусть даже и нанятыми через российские структуры, компаниями? И, что еще важнее, стала ли речь Медведева прощальной?

Читайте подробности: Прощальная речь Д. Медведева

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