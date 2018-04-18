Москва, 18 апреля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В Москве время голосования при проведении выборов продлят с 20 до 22 часов. Соответствующие изменения в «Избирательный кодекс города Москвы» были приняты на заседании Мосгордумы 18 апреля большинством голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, со 100 до 500 человек увеличивается количество доверенных лиц, назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы. Также законопроектом закрепляется право Общественной палаты города Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Принятие закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» обеспечит создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, будет способствовать большей открытости и гласности при проведении выборов», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты, поддерживающие внесение изменений в закон, отметили, что к ним неоднократно поступали обращения москвичей по вопросу увеличения времени голосования в День выборов. Это связано с отъездом многих жителей из Москвы на выходные и пробками в вечернее время суток. Между тем, депутаты от партии «КПРФ» выразили опасение, что увеличение числа доверенных лиц и наделение Общественной палаты города Москвы особым правом по назначению наблюдателей станет проявлением политического давления на избирателей.

«Законопроект содержит три новеллы, связанные с участием представителей Общественных палат субъектов, общественности в работе ЦИК, изменением времени голосования и увеличением количества доверенных лиц кандидатов. По всей стране корпус общественных наблюдателей, участвовавших в общественном контроле на выборах президента, составил 146 тыс. человек. Огромный общественный запрос был и в городе Москве. Статус доверенного лица — это удостоверение, это гарантия того, что кандидат знает тех людей, которые от его имени вещают, это право агитировать за кандидата. Третья новелла о продлении времени голосования с логической точки зрения была поддержана депутатами на заседании комиссии», — подчеркнул председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников («Единая Россия»).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в городе Москве обратится к ЦИК РФ с целью предложить Московской городской избирательной комиссии увеличить количество членов участковых и территориальных избирательных комиссий, проходящих обучение по порядку использования технических средств подсчёта голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Читайте подробнее: Штаб по наблюдению за выборами просит изменить «мобильного избирателя»