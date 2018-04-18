Махачкала, 18 апреля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Еще одно многомиллионное хищение выявлено в Дагестане. На этот раз оно установлено в министерстве культуры. Сумма, которую увели мошенники из республиканского бюджета, составила 16 млн рублей. Факт хищения установил Следственный комитет по региону.

Цитата из хф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Как сообщили ИА REGNUM 18 апреля в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Круг подозреваемых пока не называется. В СКР заявили, что обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, в том числе должностных, причастных к его совершению, устанавливается.

Денежные средства были выделены на капитальный ремонт административных зданий, помещений и инженерных сетей в Дагестанском государственном объединенном историческом и архитектурном музее имени А. Тахо-Годи в период с 2014 по 2016 годы. Музей заключил государственные контракты и договоры с частной строительной организацией на проведение ремонтно-строительных работ на общую сумму почти 134 млн рублей. Однако в актах приема-сдачи выполненных работ сумма, которая пошла на ремонт, была значительно завышена — на 16 млн рублей.

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Напомним, масштабные проверки во всех министерствах и ведомствах Дагестана, а также в администрациях муниципалитетов начались в январе 2018 года. В республику прибыл представительный десант из Генпрокуратуры РФ, главков МВД и ФСБ. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проверок были выявлены многочисленные преступления в различных ведомствах, связанные с превышением должностных полномочий и мошенничествами.

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Были арестованы глава правительства региона Абдусамад Гамидов и два его заместителя. Фигурантами уголовных дел стал мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города, ряд министров, в том числе экс-министр образования Шахабас Шахов, глава минстроя Ибрагим Казибеков.

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