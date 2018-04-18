В Дагестане ищут мошенников, похитивших 16 млн рублей при ремонте музея
Махачкала, 18 апреля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Еще одно многомиллионное хищение выявлено в Дагестане. На этот раз оно установлено в министерстве культуры. Сумма, которую увели мошенники из республиканского бюджета, составила 16 млн рублей. Факт хищения установил Следственный комитет по региону.
Как сообщили ИА REGNUM 18 апреля в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Круг подозреваемых пока не называется. В СКР заявили, что обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, в том числе должностных, причастных к его совершению, устанавливается.
Денежные средства были выделены на капитальный ремонт административных зданий, помещений и инженерных сетей в Дагестанском государственном объединенном историческом и архитектурном музее имени А. Тахо-Годи в период с 2014 по 2016 годы. Музей заключил государственные контракты и договоры с частной строительной организацией на проведение ремонтно-строительных работ на общую сумму почти 134 млн рублей. Однако в актах приема-сдачи выполненных работ сумма, которая пошла на ремонт, была значительно завышена — на 16 млн рублей.
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Напомним, масштабные проверки во всех министерствах и ведомствах Дагестана, а также в администрациях муниципалитетов начались в январе 2018 года. В республику прибыл представительный десант из Генпрокуратуры РФ, главков МВД и ФСБ. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проверок были выявлены многочисленные преступления в различных ведомствах, связанные с превышением должностных полномочий и мошенничествами.
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Были арестованы глава правительства региона Абдусамад Гамидов и два его заместителя. Фигурантами уголовных дел стал мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города, ряд министров, в том числе экс-министр образования Шахабас Шахов, глава минстроя Ибрагим Казибеков.
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