Система распознавания лиц заработала в аэропорту «Домодедово»
Москва, 18 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Домодедово» заканчивается пилотное тестирование технологии автоматизированного распознавания лиц, сообщается на сайте аэропорта.
При тестировании использовалась технология AnyVision. Она взята за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк».
В ходе тестирования систему установили на одном из входов из здания аэровокзала. Для примера в базу были введены фотографии сотрудников аэропорта.
Система распознавания лиц с помощью видеокамер анализировала данные пассажиропотока и идентифицировала лица из базы данных.
Результаты теста показали положительные результаты, точность идентификации лиц составила более 90%.
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Внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.
В пресс-службе «Домодедово» отметили, что проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве осенью 2017 года более 160 тысяч камер наружного наблюдения подключили к системе распознавания лиц, которая способна установить личность человека, а также его пол и возраст.
Напомним, московская сеть камер видеонаблюдения состоит из 160 тыс. видеокамер и охватывает 95% подъездов жилых домов.
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