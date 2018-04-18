Москва, 18 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Домодедово» заканчивается пилотное тестирование технологии автоматизированного распознавания лиц, сообщается на сайте аэропорта.

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При тестировании использовалась технология AnyVision. Она взята за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк».

В ходе тестирования систему установили на одном из входов из здания аэровокзала. Для примера в базу были введены фотографии сотрудников аэропорта.

Система распознавания лиц с помощью видеокамер анализировала данные пассажиропотока и идентифицировала лица из базы данных.

Результаты теста показали положительные результаты, точность идентификации лиц составила более 90%.

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Внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.

В пресс-службе «Домодедово» отметили, что проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве осенью 2017 года более 160 тысяч камер наружного наблюдения подключили к системе распознавания лиц, которая способна установить личность человека, а также его пол и возраст.

Напомним, московская сеть камер видеонаблюдения состоит из 160 тыс. видеокамер и охватывает 95% подъездов жилых домов.

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