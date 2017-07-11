Названа дата внедрения единой биометрической системы распознавания лиц

Москва, , 14:55 — REGNUM В 2018 году в России году начнется внедрение единой биометрической системы идентификации клиентов в банках. Об этом 11 июля сообщает «РБК» со ссылкой на директора проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова.

По словам Берова, Минкомсвязь утвердила концепцию и «дорожную карту» по созданию в России единой биометрической системы. Согласно документу, в середине октября 2017 года должны закончиться испытания и выбор решений для этого проекта. При этом банки, с которых начнется внедрение системы, должны начать тестировать регистрацию биометрических образцов.

Завершить все тесты предполагается до конца 2017 года. Планируется, что после этого система будет полностью запущена в 2018 году. Конкретные сроки будут зависеть от готовности банков и законодательной базы.

Идентификация пользователей в новой системе будет происходить по изображению лица и голосу Чтобы войти в систему, необходимо будет записать онлайн-видео, произнеся перед камерой требуемую системой фразу.

После того, как система будет внедрена в банковской сфере, предполагается, что ее внедрение распространится на медицину, сферу образования и ритейл. Отмечается, что в Минкомсвязи подтвердили изданию эту информацию, отказавшись при этом обсуждать детали.

Сообщается также, что «Ростелеком» уже занимается выбором субподрядчиков для создания системы. Стоимость разработки архитектуры системы составлит 247,6 млн руб. Процесс тестрования будет состоять из в двух этапов: технологического тестирования и сценарного (проверка на людях).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сбербанк установил первый в России банкомат с технологией распознавания лиц. С помощью новой технологии, клиент может совершать операции в банкомате, не имея при себе банковской карты.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый банкомат с функцией распознавания лиц установлен в Сбербанке

Читайте развитие сюжета: СМИ: Банкоматы «научат» распознавать клиентов по лицу