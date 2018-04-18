Москва, 18 апреля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, в 12:00 по мск стартует заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Билеты можно купить онлайн, сообщается на портале мэра.

Kremlin.ru В ожидании чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Москва

С сегодняшнего дня билеты будут распределяться среди покупателей в порядке очереди.

Также с 1 мая билеты будут продавать и в специальных главных билетных центрах ФИФА.

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Адреса и часы работы официальных мест выдачи билетов в России уже опубликованы на сайте чемпионата мира.

В мэрии отметили, что болельщикам следует направить заявку на покупку, как только начнется заключительный этап продаж, потому что наиболее востребованные билеты могут быть распроданы очень быстро.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу стартовал 13 марта.

Данный этап продаж продлился до 3 апреля. На протяжении этого времени билеты были реализовываны в порядке живой очереди.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Москва примет 12 матчей мундиаля. Семь встреч состоятся на Большой спортивной арене «Лужники».

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