Стартовал очередной период продажи билетов на матчи ЧМ-2018

Москва, , 13:17 — REGNUM Второй период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу стартовал 13 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Данный этап продаж продлится до 3 апреля. На протяжении этого времени билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Отмечается, что в продаже будут доступны билеты на все матчи, кроме финала, а также игры между сборными Аргентины и Исландии.

Кроме того, на некоторые матчи будут доступны билеты четвёртой категории, которые предназначены только для граждан России. Всего таких билетов было выделено 350 тыс., из которых 60% были распределены уже на первом этапе.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года число заявок на билеты на матчи чемпионата мира в России превысило аналогичные показатели ЧМ-2014 в Бразилии.

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