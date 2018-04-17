Новосибирск, 17 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что примет положительное решение об участии в выборах губернатора Новосибирской области «при общественной поддержке». Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новосибирский градоначальник сказал сегодня, 17 апреля, на презентации календаря «Жизнь Новосибирска в годы Великой Отечественной войны», комментируя соответствующее предложение руководителя городской ветеранской организации Владимира Полещука.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Работая четыре года мэром, я понимаю, что многие вопросы развития города лежат в том числе на областном уровне, без этого их не решить, не сделать, не реализовать те задачи, о которых говорилось на «Стратегии-2030». Я всерьёз задумался над тем предложением, которое сделал Владимир Никифорович — если надо будет, если вы так решите, если вы посчитаете необходимым, мои старшие товарищи, я сделаю этот шаг», — сказал Локоть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Локоть до сегодняшнего дня уклонялся от прямого ответа на вопрос, будет ли он участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года.

Ещё 5 апреля на форуме «Городские технологии» он отмечал, что новосибирский обком КПРФ будет участвовать в выборах главы региона, но о своём участии он тогда умолчал.

Однако, ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов уже говорил, что Анатолий Локоть имеет все шансы на победу на этих выборах.

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Отметим, Новосибирская область оказалась на пороге очередных выборов губернатора осенью 2017 года — после того, как 6 октября президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Владимира Городецкого. Временно исполняющим обязанности главы области был назначен мэр Вологды Андрей Травников. Именно Травникова и Локтя называют главными претендентами на этот пост. Однако, до сих пор ни один из них открыто не заявлял о своих губернаторских амбициях.

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Тем не менее, эксперты уже предрекли серьёзную интригу во время предвыборной кампании в регионе.

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