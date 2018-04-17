Москва, 17 апреля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В МЧС России подвели предварительные результаты проверок пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и других объектах с массовым пребыванием людей. Из 38 тысяч проверенных после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерово торговых центров (ТЦ) в 19 тысячах обнаружены нарушения противопожарной безопасности, сообщили в МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кинозал в торговом центре

В 19 тыс. проверенных объектов выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований. Более 450 ТЦ были переоборудованы из зданий производственного и складского назначения.

Наибольшее количество ТРЦ, эксплуатируемых без разрешения, обнаружены в Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Оренбургской, Магаданской и Свердловской областях.

В ходе проверок выяснилось, что более 7 тыс. зданий эксплуатируются с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, более 1,6 тыс. имеют недочеты в системе противодымной защиты, 1,5 тыс. — в системах автоматического пожаротушения.

Более 10,5 тыс. объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов.

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На путях эвакуации в 3,5 тыс. зданиях использована горючая отделка, 4 тыс. объектов не оборудованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения.

На 4,5 тыс. объектов персонал ТРЦ не проходил обучения мерам пожарной безопасности и незнает, как действовать при возникновении пожара.

По результатам проверок, из-за нарущений пожарной безопасности уже приостановлена работа 40 ТРЦ. МЧС требует приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей.

В МЧС России отметили, что спасатели совместно с общественными организациями провели в ТРЦ свыше 27,5 тыс. инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом.

Кроме того, проведено более 17 тыс. тренировок по эвакуации людей в случае возникновения ЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным экспертов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово мог произойти в результате короткого замыкания электропроводки на четвертом этаже здания.

Специалисты предполагают, что замыкание электропроводки могло быть вызвано протечками в крыше.

Напомним, в результате пожара 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

Возбуждено уголовное дело. По делу о пожаре арестованы восемь человек. После трагедии губернатор Кемеровской области подал в отставку.

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