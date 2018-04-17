Москва, 17 апреля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Парк «Зарядье», расположенный в центре Москвы, весной стал пользоваться большей популярностью у посетителей, чем зимой. Число посетителей парка увеличилось вдвое, сообщается на сайте мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Если зимой «Зарядье» посещали около 6 тыс. человек, что весной парк ежедневно принимает около 12 тыс. москвичей и гостей столицы.

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В выходные дни количество посетителей выросло в 2,5 раза.

По словам директора парка Павла Трехлеба, зимой в «Зарядье» приходили в среднем 33 тыс. гостей, то в апреле в парке побывали порядка 80 тыс. посетителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в парке «Зарядье» завершается строительство концертного зала. Открытие запланировано на осень 2018 год. Предположительно он будет открыт в День города.

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Напомним, парк «Зарядье» официально открылся в российский столице в День города 9 сентября 2017 года, став первым парком, построенным в границах Бульварного кольца за последние 200 лет.

Парк разделен на четыре зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спускаются к Москве-реке.

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