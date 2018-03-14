В «Зарядье» можно будет совершить «Полет над Россией»

Москва, , 11:47 — REGNUM В московском парке «Зарядье» откроют аттракцион «Полет над Россией». Об этом сегодня, на выставке MIPIM в Каннах завил директор парка Павел Трехлеб, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, мультимедийный аттракцион «Полет над Россией» запустят в «Зарядье» в 2018 году.

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Новый аттракцион будет доступен для посетителей в том же зале, где расположен аттракцион «Полет над Москвой».

Директор парка «Зарядье» отметил, что «Полет над Россией» будут сопровождать необычные звуковые спецэффекты и motion-эффекты.

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Как сообщало ИА REGNUM, московский парк «Зарядье» победил в крупном международном конкурсе InAVation Awards-2018. Жюри оценило работу сотрудников парка по привлечению посетителей, в частности, аттракционы «Полет» и «Машина времени».

Конкурс InAVationAwards-2018 — это высшая профессиональная премия в сфере аудиовизуальных технологий.

В настоящее время парк «Зарядье» стал номинантами крупного международного конкурса недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM Awards 2018.

Напомним, ландшафтный парк «Зарядье» был открыт на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года ко Дню города.

Он стал первым парком, построенным в границах Бульварного кольца за последние 200 лет.

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