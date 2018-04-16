Казань, 17 апреля, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Долги экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина в середине мая 2018 году могут вырасти ещё на 825 млн рублей, из них 420 млн рублей требует конкурсный управляющий ТФБ — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Ещё чуть более 405 млн рублей планирует получить другой казанский банкрот — «Интехбанк». 15 мая Арбитражный суд Татарии в рамках дела о личном банкротстве Мусина рассмотрит оба ходатайства конкурсного управляющего, общего для обоих банков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Квентин Мэтис. Ростовщик и его жена. 1514

Стоит отметить, что это далеко не все кредиторы, которые подали ходатайства в рамках дела. Так, ООО «Аида и Д» требует более 225,43 млн рублей. Если все требования удовлетворят, то Роберту Мусину потребуется гораздо больше средств для расчёта с кредиторами, чем он указал в качестве доходов в своей декларации за 2017 год. Претензии к нему уже превышают 1 млрд рублей.

Напомним, в своей декларации о доходах за 2017 год Роберт Мусин, который всё ещё является депутатом Госсовета РТ, несмотря на 11-месячное нахождение в СИЗО в прошлом году, указал, что заработал более 8,99 млн рублей. Относительно 2016 года доходы одиозного банкира существенно снизились — в четыре раза (с 31,13 млн рублей). Такая же картина наблюдалась с доходами его супруги, которая числится в руководстве некоторых фирм: с 31,89 до 4,69 млн рублей. Примечательно, в рамках судебных слушаний 2 февраля 2018 года банкир предоставил сведения, что «имеет доход в среднем 242 167 руб. ежемесячно». Простая арифметика с годовым доходом за 2017 год показывает среднемесячный доход в районе 749,166 тыс. рублей. Любопытно и то, что список имущества, которое имеется у Роберта Мусина, содержащийся в материалах дела о банкротстве и закреплённый выпиской от 5 декабря 2017 года, не совпадает со сведениями из депутатской декларации по итогам 2017 года. Например, как минимум два нежилых здания площадью 315,5 и 3369,6 кв. м в Зеленодольском и Лаишевском районах в декларации не фигурируют ни в собственности, ни в пользовании.

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Проблемы у «Татфондбанка» начались в декабре 2016 года, а уже в марте 2017 года его лишили лицензии и в апреле обанкротили. Банк имеет обязательства перед 18,4 тыс. кредиторов из числа вкладчиков и юрлиц. Общая сумма их требований на начало марта 2018 года была свыше 155,692 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2017 года конкурсный управляющий ТФБ обратился с иском о банкротстве Роберта Мусина. Тогда в качестве обоснования был заявлен долг 16 790 029,19 рубля. Рассмотрение дела откладывалось до начала февраля 2018 года, но 2 февраля Арбитражный суд Татарии рассмотрел иск и признал требования обоснованными, с этого момента была начата процедура реструктуризации долгов гражданина. Против реализации принадлежащего ему имущества Мусин при рассмотрении иска о личном банкротстве возражал.

С января 2018 года Роберта Мусина, являющегося фигурантом несколько уголовных дел, связанных с выводом активов банка и мошенничеством, выпустили из СИЗО под домашний арест. При этом в его делах число эпизодов превышает 20, а сумма ущерба перешагнула отметку 50 млрд рублей.

При очередном продлении домашнего ареста в конце февраля 2018 года экс-главе ТФБ разрешили ежедневные прогулки вне дома по одному часу в период с 13:00 до 15:00.

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