Имущество и доходы экс-банкира Мусина пересчитали: дело о банкротстве

Казань, , 06:20 — REGNUM Имущество бывшего председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина пересчитали в рамках иска о личном банкротстве, который 2 февраля 2018 года Арбитражный суд РТ признал обоснованным. Стали известны подробности того, за счёт какого имущества будет проходить реструктуризация долгов гражданина, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Напомним, иск о банкротстве экс-банкира из Казани, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам на более чем два десятка эпизодов, был подан конкурсным управляющим ТФБ ещё 1 августа 2017 года. Сумма претензий превышала 16,79 млн рублей. Рассмотрение иска несколько раз откладывалось, а за это время банкиру успели смягчить меру пресечения — с нахождения в СИЗО на домашний арест.

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2 февраля иск был рассмотрен, и суд признал претензии обоснованными. Представитель должника между тем не возражал против заявления, но был против заявленного истцом ходатайства о введении процедуры реализации имущества должника. Долги экс-главы правления ТФБ возникли в виду невыплаты процентов по кредитному договору, подписанному 28 сентября 2015 года.

«Из представленных должником в материалы дела документов усматривается, что должник имеет доход в среднем 242 167 руб. ежемесячно», — отмечается в определении суда.

Кроме дохода, у должника имеются шесть земельных участков площадью от 393 до 1 306 857 кв. м в Зеленодольском и Лаишевском районах Татарии. Кадастровая стоимость самого большого участка в Бишнинском сельском поселении составляет 2,718 млн рублей. Он относится к сельхозземлям и предназначен для сельскохозяйственного производства.

В тех же районах у должника имеются два нежилых здания, а также — мотолодка и прицеп.

Помимо этого, Роберт Мусин является совладельцем семи действующих и ликвидируемых компаний Казани и Набережных Челнов: 19,9% в уставном капитале в ООО «Группа «ДАР», 70% — в ООО «МР Девелопмент», 40% — в ООО «АК ТАШ-ТФБ», 30% — в ООО «Старый приятель», 19% — в ООО «Татсельхозпродукт», 3 810 392 шт. акций — в ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» и 77 847 шт. акций — в ОАО «Галантерея — Ткани».

Единоличным владельцем экс-банкир является ещё для четырёх компаний, в трёх из которых он числится директором: ООО «МР Аналитика», ООО «ТФБ Стратегия», ООО «МР Холдинг» и ООО «АИДА-Р».

В результате рассмотрения дела Арбитражный суд Татарии отклонил ходатайство о реализации имущества, ввёл в отношении гражданина Мусина процедуру реструктуризации задолженности. Финансовым управляющим при оплате в 25 тыс. рублей назначен Алексей Бобровский. Следующее заседание суда пройдёт 11 июля 2018 года. Определение хоть и исполнено в день принятия, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок, который истекает 12 февраля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовые проблемы у крупнейшего банка республики ПАО «Татфондбанк» начались в декабре 2016 года. На тот момент регион имел в нём долю свыше 40%. Уже в марте 2017 года банк из-за снижения нормативов, установленных регулятором, лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом.

К концу декабря 2017 года у ТФБ было свыше 18,4 тыс. кредиторов. Сумма их требований превышала 154,94 млрд рублей.

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Следственные органы продолжают расследование уголовных дел, связанных с хищением средств под видом кредитования, а также по мошенническим схемам.

Следом за банкротством ТФБ проблемы начались и у других банков, которые входили в его негласную группу.